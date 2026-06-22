Tiroteo en Montreal, Canadá, deja 3 muertos, entre ellos, un oficial de policía

Tres personas murieron después de un tiroteo en Montreal, Canadá, ocurrido la mañana de hoy 22 de junio de 2026. El ataque se hizo en el barrio de Côte-des-Neig.

Entre los fallecidos está un agente de la policía de Montreal. Las autoridades recibieron un reporte de lo sucedido alrededor de las 10:30 horas, tiempo local.

“Con gran tristeza confirmamos el fallecimiento de uno de nuestros oficiales de policía que se encontraba en servicio”, escribió la policía de Montreal en sus redes sociales.