Tiroteo en Montreal, Canadá, deja 3 muertos, entre ellos, un oficial de policía
La Policía de Montreal confirmó la muerte de uno de sus agentes tras el tiroteo de hoy en el barrio de Côte-des-Neig; la agresión sucedió en un supermercado.
Tres personas murieron después de un tiroteo en Montreal, Canadá, ocurrido la mañana de hoy 22 de junio de 2026. El ataque se hizo en el barrio de Côte-des-Neig.
Entre los fallecidos está un agente de la policía de Montreal. Las autoridades recibieron un reporte de lo sucedido alrededor de las 10:30 horas, tiempo local.
“Con gran tristeza confirmamos el fallecimiento de uno de nuestros oficiales de policía que se encontraba en servicio”, escribió la policía de Montreal en sus redes sociales.
It is with great sadness that we confirm the death of one of our police officers while on duty. Further details will follow. pic.twitter.com/vaMLXC4ZrR— Police Montréal (@SPVM) June 22, 2026