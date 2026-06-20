¿Quieren regresar a la Unión Europea? A 10 años del Brexit, miles marchan en Londres para exigir la reincorporación del Reino Unido

Bajo el lema "Queremos nuestra estrella de vuelta", unas 1,500 personas se manifestaron este sábado en el centro de Londres para exigir la reincorporación del Reino Unido a la Unión Europea (UE). La movilización civil, denominada Marcha Nacional por la Reincorporación (NRM), coincide con las fechas en que se conmemora el décimo aniversario del referéndum del 23 de junio de 2016, el día en que los británicos votaron a favor de abandonar el bloque europeo.

Los manifestantes, vestidos con los colores azul y amarillo de la bandera comunitaria, caminaron desde la estación de Temple hasta la plaza del Parlamento en Whitehall. Con pancartas que lucían frases como "El Brexit apesta" y "Volver a la UE por el comercio y el empleo", los asistentes señalaron que la última década ha demostrado que la separación fue un error histórico que debilitó al país.

💥Huge demonstration in London demanding the UK rejoins the EU.

There are literally dozens of activists attending lol. 🇬🇧 pic.twitter.com/xRLs36Angh — Andrew Bridgen (@ABridgen) June 20, 2026

El Brexit fue un error y un desastre

La protesta contó con el respaldo de figuras políticas de peso, entre ellas el veterano líder laborista Lord Neil Kinnock, quien lanzó una dura crítica contra el rumbo actual del país frente a los asistentes en la plaza del Parlamento.

"El Brexit ha sido un desastre absoluto, sin precedentes y continuo. La ciudadanía siente las consecuencias directamente en sus bolsillos, en la pérdida de oportunidades y en el daño político. Antes éramos un actor clave para decidir el rumbo de nuestro continente; hoy somos simples solicitantes de acuerdos de seguridad", declaró Kinnock, advirtiendo sobre el rezago británico frente a bloques como China o Estados Unidos.

Salirse de la EU golpeó la economía y el turismo

Los británicos están desencantados con los resultados de la separación del Reino Unido con la Unión Europea, principalmente por el freno económico que cada año es más marcado y evidente. Las proyecciones de crecimiento para este año están estancadas en apenas un 0.8% o 0.9%. Quienes marcharon expusieron cómo el Brexit trastocó su vida cotidiana:

Ahora hay menos ciencia: Académicos y científicos presentes señalaron que la pérdida del libre tránsito frenó la contratación de investigadores europeos de primer nivel, quienes ahora prefieren migrar a cualquiera de los otros 27 países del bloque para evitar los altos costos y la burocracia de las visas británicas.

Todo es más caro: Los organizadores recalcaron que las promesas de la campaña del Brexit resultaron falsas y que el costo de la vida se ha encarecido debido a las trabas arancelarias en la importación de alimentos. Incluso los detalles más simples, explicaron los manifestantes, se volvieron un dolor de cabeza, como el tener que hacer largas filas aeroportuarias exclusivas para extranjeros al salir de vacaciones a Europa.

A pesar de que el actual primer ministro, Keir Starmer, ha mostrado intenciones de reconstruir y mejorar la relación comercial e institucional con sus vecinos europeos, los manifestantes exigen que la propuesta vaya más allá de simples tratados y se empiece a plantear, de manera formal, el retorno total del país a la Unión Europea.

