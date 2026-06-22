Francisco Santos analiza derrota de la izquierda en Colombia y relación con México, entrevista exclusiva

Estamos a horas de saber quién será el próximo presidente de Colombia, en una jornada electoral marcada por la polarización, los debates sobre seguridad y el futuro de las relaciones en toda la región. En entrevista con Claudia Echeverry, el exvicepresidente colombiano Francisco Santos analizó este panorama y afirmó de manera contundente que “los populismos han ocupado el lugar que antes ocupaban el centro y la moderación”, advirtiendo que el resultado final tendrá un impacto directo mucho más allá de las fronteras de su país.

Colombia va a las urnas para elegir al próximo presidente de la República, y el futuro del país cafeterero también puede incidir de manera importante en el rumbo de México. El bloque de izquierda latinoamericano perderá un aliado clave si Iván Cepeda, el candidato oficialista que arrastra con las consecuencias del gobierno de Gustavo Petro, pierde la contienda, tal como lo marcan las encuestas.

En este escenario, Santos denunció el activismo del actual mandatario: "Colombia nunca había vivido una elección como esta, donde un gobierno se mete a apoyar a un candidato... Es la elección más desequilibrada que ha podido haber".

🇨🇴 “Colombia está frente a una decisión histórica"



En entrevista, el exvicepresidente colombiano Francisco Santos (@PachoSantosC) analizó el panorama electoral de su país, marcado por la polarización, la seguridad y el futuro de las relaciones regionales.



Santos afirmó que “los… pic.twitter.com/3McZja9Nv2 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 22, 2026

Del fracaso de la "Paz Total" a los "abrazos y no balazos"

Uno de los puntos más críticos de la discusión es la seguridad. El exvicepresidente señaló que la llamada "Paz Total" —con la que se buscaba dar continuidad al proceso de paz firmado en 2006— ha sido un gran fracaso, disparando los índices de violencia y criminalidad. Al respecto, Santos hizo una comparación directa con la estrategia de seguridad mexicana:

"Ustedes vivieron lo mismo con los abrazos y no balazos... allá AMLO dijo abrazos y no balazos e integró el narcotráfico en una parte importantísima de Morena; la paz total son los abrazos y no balazos de Petro con las FARC, con el Cártel del Golfo y con las organizaciones criminales, es exactamente lo mismo... Yo no entiendo por qué el mundo no está horrorizado por lo que está pasando hoy con este presidente y con las organizaciones criminales haciendo política".

A este panorama se suma el reto económico. Santos advirtió que los gobiernos de izquierda de la región suelen generar enormes huecos fiscales a través de subsidios desmedidos que ahuyentan la inversión, dejando a Colombia totalmente quebrada.

"Como el populismo dice 'la plata no es mía, pues yo gasto como me dé la gana', no me importa quién tenga que pagar más adelante... y le va a tocar al siguiente presidente", acusó.

El reto con Washington y el golpe al bloque de Claudia Sheinbaum

En cuanto a la política exterior, el exvicepresidente recordó que los retos principales son el combate al narcotráfico y frenar la impunidad. Explicó que en Washington tienen claro el panorama con el gobierno actual, citando posturas de figuras como Marco Rubio frente al mandatario colombiano, pero adelantó que un cambio de rumbo facilitaría nuevas estrategias con la administración del presidente Donald Trump para crear un escudo contra el crimen organizado en América Latina.

Finalmente, Santos destacó que si la ciudadanía elige el cambio y gira hacia la derecha con el triunfo de Abelardo —quien ganó en la primera vuelta—, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, perderá un soporte fundamental:

"Los mexicanos se ganaron la lotería, viven en el mejor barrio al lado del más rico que les compra todo, y eso ha protegido a México a pesar de los desastres. Pero si yo soy Claudia Sheinbaum, yo no estaría muy tranquila porque... pierde un aliado. Con Petro ella tenía una relación de identificación absoluta y estoy seguro de que con Abelardo no la van a tener; pierden por lo menos un refugio que tenían en lo político, en lo ideológico y en lo diplomático".

Hoy se conocerá al próximo presidente de Colombia tras una votación con constantes llamados a la calma y a aceptar los resultados de uno de los sistemas electorales más rápidos y seguros de América Latina.