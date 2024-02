Las nuevas trampas del mundo digital: fraude y extorsión

Conocer a alguien a través de una app de citas se ha vuelto algo cotidiano. Sin embargo, no todo es color de rosa en el mundo digital. Los estafadores están al acecho, utilizando perfiles falsos y fotos atractivas para enamorar a sus víctimas y que luego estas sean víctimas de extorsión.

Salvador Guerrero Chiprés, expresidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, nos habla sobre este tipo de delitos que van en aumento. “Los depredadores se aprovechan de la ilusión y la expectativa legítima de tener un romance,” explica. Engañan a sus víctimas, ganándose su confianza para luego inventar una emergencia que requiere dinero.

El fraude amoroso y la extorsión van de la mano. Los estafadores amenazan con compartir fotos o videos íntimos si no se les entrega dinero o se accede a sus peticiones. “Manipulan e instrumentalizan la voluntad de las víctimas,” afirma Guerrero Chiprés.

¿Qué hacer si eres víctima de fraude amoroso o extorsión?

Lo más importante es no ceder al chantaje y denunciar el delito. El Consejo Ciudadano de la Ciudad de México ha recibido 6,155 reportes de fraude amoroso en el último año, y 180 casos de extorsión relacionados con este tipo de estafas.

Para denunciar, puedes llamar al 55 55 33 55 33 o acudir a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. No te sientas avergonzado o culpable. Denunciar es la única manera de combatir este tipo de delitos y evitar que más personas sean víctimas.

La solución no es dejar de usar las apps de citas, sino ser conscientes de los riesgos y tomar medidas para protegernos. Mantén la privacidad de tu información personal, no compartas fotos o videos íntimos con personas que no conoces en persona, y desconfía de quienes te piden dinero o te hacen sentir incómodo.

Recuerda: El amor no tiene precio. Si alguien te pide dinero a cambio de su afecto, ¡huye!

Aquí te dejamos algunos consejos para evitar ser víctima de fraude amoroso o extorsión:

No compartas información personal con personas que no conoces en persona.

No compartas fotos o videos íntimos por internet.

Desconfía de las personas que te piden dinero o te hacen sentir incómodo.

Investiga a la persona con la que estás hablando antes de darle tu confianza.

Si sospechas que estás siendo víctima de un fraude amoroso o extorsión, denuncia el delito.

¡No estás solo! Hay muchas personas que han sido víctimas de este tipo de delitos y han logrado salir adelante. Con información y prevención, podemos combatir el fraude amoroso y la extorsión.