La razón por la que la BUAP eliminó el examen en algunas carreras este 2026

¡Atención estudiantes! Miles de aspirantes que buscan un lugar en la BUAP para el ciclo escolar 2026 podrían librarse del examen de admisión. La universidad anunció que 99 programas académicos, entre licenciaturas y preparatorias, contarán con un esquema de pase directo; sin embargo, todavía no ha revelado cuáles serán las carreras y planteles beneficiados.

¿Qué carreras de la BUAP tendrán ingreso sin examen en 2026?

Aunque la BUAP confirmó que 99 programas académicos contarán con ingreso directo para el proceso de admisión 2026, la institución todavía no ha revelado cuáles serán específicamente las licenciaturas y preparatorias beneficiadas.

La universidad informó que, tras una evaluación realizada por los Consejos de Unidad Académica, se determinó abrir espacios de acceso directo en 89 programas de nivel superior y 10 de nivel medio superior.

Las opciones de licenciatura estarán distribuidas en las áreas de Ciencias Económico-Administrativas, Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Naturales y de la Salud, así como Ingeniería y Ciencias Exactas. Además, abarcarán modalidades escolarizada, a distancia, mixta y semiescolarizada.

En el caso del bachillerato, el beneficio incluirá al Bachillerato Internacional 5 de Mayo, la preparatoria a distancia y otros planteles ubicados en distintas regiones del estado.

Los requisitos para obtener el pase directo en la BUAP

El hecho de que una carrera o preparatoria forme parte del esquema de ingreso directo no significa que el aspirante quede automáticamente inscrito.

La BUAP precisó que todos los interesados deberán cumplir con los procedimientos establecidos dentro de la convocatoria oficial, así como respetar las fechas y requisitos administrativos que serán publicados el próximo 18 de julio.

Asimismo, será indispensable haber realizado correctamente el registro al Proceso de Admisión 2026 y consultar la documentación que la universidad habilitará para confirmar la asignación del beneficio.

¿Qué aspirantes sí deberán presentar examen de admisión?

Los estudiantes que hayan elegido programas educativos que no formen parte de los 99 espacios con pase directo tendrán que realizar la evaluación virtual de admisión.

De acuerdo con la convocatoria vigente, el examen se aplicará entre el 20 y el 27 de junio para los niveles medio superior y superior.

La BUAP recordó que la evaluación continuará siendo obligatoria para quienes busquen ingresar a carreras o preparatorias que mantengan alta demanda o que no hayan sido consideradas dentro de la estrategia de acceso directo.

Las fechas clave del proceso de admisión BUAP 2026

Los aspirantes deberán estar atentos a varias fechas importantes durante las próximas semanas:



20 al 27 de junio: aplicación del examen virtual de admisión para quienes deban presentarlo.

para quienes deban presentarlo. 18 de julio: publicación de la convocatoria de inscripción .

. 18 de julio: consulta de resultados del proceso de admisión .

. 18 de julio: emisión del Formato de Asignación para verificar si el programa elegido obtuvo pase directo.

La universidad recomendó dar seguimiento constante a los canales oficiales para evitar perder algún trámite o requisito.

¿Cómo saber si tu licenciatura entra en el beneficio?

La forma oficial de confirmar si una carrera o preparatoria forma parte del esquema de ingreso directo será mediante el Formato de Asignación que la BUAP pondrá a disposición de los aspirantes.

En dicho documento cada estudiante podrá verificar si el programa académico seleccionado fue incluido entre los 99 espacios aprobados para ingreso sin examen.

Hasta ahora, la institución no ha precisado la fecha en que difundirá la lista completa de carreras beneficiadas, por lo que los aspirantes deberán esperar la publicación de la información oficial durante las siguientes etapas del proceso de admisión 2026.