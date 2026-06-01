¡El cielo se cae! Arranca temporal de lluvias en México; estos estados serán los más afectados por el clima este 1 de junio

El clima en México dará un giro importante este lunes 1 de junio . Mientras millones de personas inician una nueva semana, el país también dará la bienvenida a un temporal de lluvias que afectará principalmente al sur, sureste y la Península de Yucatán , donde se esperan tormentas intensas capaces de provocar inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias más severas se concentrarán en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. En estas entidades podrían registrarse precipitaciones intensas acompañadas de actividad eléctrica, fuertes rachas de viento y caída de granizo, condiciones que aumentan el riesgo de afectaciones en zonas urbanas y carreteras.

Los estados donde lloverá con más fuerza este 1 de junio

El arranque del temporal de lluvias llegará con especial intensidad a buena parte del sur del país. Los pronósticos del clima en México señalan acumulados significativos en:



Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

En otras regiones del país también se espera que la lluvia llegue con fuerza: Jalisco, Michoacán, Estado de México, Morelos, Tabasco y Tlaxcala registrarán lluvias fuertes, mientras que Ciudad de México podría presentar chubascos acompañados de descargas eléctricas durante la tarde y noche.

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Desde el #SMNmx monitoreamos los acumulados de #Lluvia, así como las #Temperaturas máximas y mínimas que se presentan diariamente en el país.



Consulta los registros aquí.⤵️https://t.co/w7KUYjKyok pic.twitter.com/KQ4sWaiurO — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 31, 2026

¿Habrá lluvias en CDMX y Estado de México?

El pronóstico del tiempo indica que el Valle de México sí tendrá una jornada inestable. Durante la mañana predominarán los periodos de nubosidad parcial; sin embargo, conforme avance la tarde aumentará la probabilidad de lluvias.

En la Ciudad de México se esperan chubascos con posibles tormentas eléctricas, mientras que en el Estado de México podrían registrarse lluvias fuertes , principalmente en municipios del suroeste.

Estas condiciones podrían provocar reducción de visibilidad, encharcamientos y complicaciones viales en diversos puntos de la zona metropolitana.

La lluvia llega, pero el calor no se va

Aunque el temporal de lluvias comenzará oficialmente este lunes, el calor seguirá presente en gran parte del país: Estados como Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán y Guerrero mantendrán temperaturas de hasta 45 grados.

Esta combinación de lluvias intensas y calor extremo es uno de los fenómenos más característicos de junio, mes que además marca el inicio de la temporada de ciclones tropicales en el océano Atlántico.