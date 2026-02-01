¡El termómetro se desploma! Frente Frío 32 se desplaza y llega a las alcaldías de la CDMX

El frío vuelve a tocar la puerta de la capital. El Frente Frío 32 se desplaza sobre el país y ya comienza a sentirse en distintas alcaldías de la Ciudad de México ( CDMX ), marcando un descenso en la temperatura.

Frente frío azota a la CDMX

El frío que se percibe en gran parte del país tiene su origen en la masa de aire ártico que impulsa al Frente Frío número 32.

Este sistema favorece un marcado descenso de las temperaturas en regiones del norte, noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional, provocando un ambiente que va de gélido a muy frío, especialmente durante las primeras horas del día.

Desde el #SMNmx monitoreamos los acumulados de #Lluvia, así como las #Temperaturas máximas y mínimas que se presentan diariamente en el país.



Consulta los registros aquí.⤵️ https://t.co/w7KUYjL6dS pic.twitter.com/2zIjxcl5G7 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 31, 2026

Por la mañana se prevé un ambiente frío a muy frío, acompañado de bancos de niebla y posibles heladas en áreas altas, donde el termómetro puede descender de manera más significativa.

En el caso de la Ciudad de México, estas condiciones también se harán notar. Durante las primeras horas del día se espera ambiente frío a muy frío, mientras que por la tarde el clima podría tornarse fresco a templado.

Además, existe probabilidad de lluvias aisladas en la capital. Estas variaciones se deben a la influencia directa de la masa de aire ártico asociada al Frente Frío 32, responsable del descenso térmico que afecta a varias regiones del país.

Alcaldías afectadas por fuerte frío en la CDMX

Estas condiciones se reflejarán en diversas alcaldías de la Ciudad de México, donde el descenso de temperatura será más notorio durante la mañana y la noche.

A continuación, te compartimos la lista de demarcaciones que se verán afectadas por el ambiente frío, para que tomes precauciones y te prepares ante las bajas temperaturas.

Alerta Naranja

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Alerta Amarilla

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Venustiano Carranza

Ante este panorama, el llamado es a no bajar la guardia. Abrigarse bien, mantenerse informado y proteger especialmente a niñas, niños, personas mayores y mascotas será clave para enfrentar el impacto del Frente Frío 32.