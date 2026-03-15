¡Alerta por Frente Frío 41! Conoce cómo afectará el clima en 14 estados de México

La llegada del frente frío 41 provocará un cambio importante en las condiciones del clima en distintas regiones de México.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema ingresará por el norte y noreste del país, generando fuertes rachas de viento, tolvaneras y lluvias, además de un evento de “Norte” intenso en el litoral de Tamaulipas.

Estos efectos podrían impactar a al menos 14 estados, mientras que en el occidente y sur del país continuará la onda de calor en los próximos días.

¡Aguas con el agua! Estos son los estados afectados por las lluvias

¡Saca el paraguas! Las lluvias también se harán presentes en diversas regiones del país. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, un canal de baja presión y el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe provocarán chubascos y lluvias con posibles descargas eléctricas en estados del oriente, centro, sur y sureste de México.



Intervalos de chubascos : Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

: Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas: Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala y Campeche.

Para las próximas horas se pronostican #Lluvias con #Chubascos, #DescargasEléctricas y #Rachas de #Viento de 40 a 60 km/h; asimismo, en entidades del noroeste y norte se prevén rachas de viento de 30 hasta 80 km/h ⬇️ pic.twitter.com/ooTpyJo8S9 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 15, 2026

Calor en varios estados de país

Las altas temperaturas también continuarán en varias regiones del país. Según el Servicio Meteorológico Nacional, persistirá una onda de calor en varias zonas donde se prevén ambientes muy calurosos durante las tardes en los próximos días.



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Nuevo León (este), Tamaulipas (centro y oeste), San Luis Potosí (centro y este), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste) y Oaxaca (centro).

: Nuevo León (este), Tamaulipas (centro y oeste), San Luis Potosí (centro y este), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste) y Oaxaca (centro). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas (sur), Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas (sur), Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C : Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes y Estado de México (suroeste).

: Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes y Estado de México (suroeste). Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas : zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango.

: zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Para las próximas horas se pronostican #Lluvias fuertes en entidades del sureste de #México y la #PenínsulaDeYucatán. Más información en ⬇️https://t.co/R8Yan9vLdN pic.twitter.com/RRP5JQLH67 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 15, 2026

Clima en la Ciudad de México hoy 15 de marzo

El clima para la Ciudad de México iniciará con un ambiente fresco por la mañana y muy frío en zonas altas. Por la tarde se espera un ambiente templado a cálido, con cielo medio nublado y probabilidad de lluvias aisladas tanto en la capital como en el Estado de México.

Las temperaturas en la capital oscilarán entre 9 y 11 °C como mínima y 26 a 28 °C como máxima, mientras que en Toluca se prevé una mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 22 a 24 °C.