“Frentistas” ya tienen líder de la firmadera mientras “Corcholatas” se la pasan presumiendo

Xóchitl Gálvez regresó este miércoles al Senado en donde se envalentonó y nuevamente tundió al presidente AMLO: “Por eso yo le digo al presidente que no me perdone la vida, que no ande de perdonavidas... Si él cree que yo cometí un delito, que lo denuncie”.

Y si ya se había enojado, la panista se inflamó cuando escuchó a Mancera, el coordinador de los senadores del PRD, reconoció quién es quién en eso de la “firmadera”: “Sería una cerrazón no observar una candidata que es “La Señora X”, que está arriba en las encuestas que se han publicado”.

Hay que explicarle a @lopezobrador_ que dejó de ser el candidato hace 5 años y que ahora es el Presidente.#XóchitlVa#MéxicoMereceMás pic.twitter.com/a7Cut8OTRb — XóchitI2024 (@Xochitl2024) August 9, 2023

Por el lado de las “Corcholatas”, el que sigue muy animado y de buena vibra es el excanciller Marcelo Ebrard, quien insiste que ya tiene chamba para el resto de los “corcholatos”: “A Claudia la voy a invitar a Gobernación, a ver si me acepta... Adán Augusto yo creo que se va a ir a la Cámara de diputados”.

Regresar a la ciudad y recibir el cariño de su maravilloso pueblo es el mejor aliento que puedo recibir. Gracias Venustiano Carranza. pic.twitter.com/t2A5z7DWkp — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 10, 2023

Mientras tanto, la exjefaza del Gobierno de la Ciudad de México anda presumiendo su inglés y le dijo a la “bandita” que su fama ya traspasa fronteras:”Les tengo una buena noticia... Recientemente hubo un simulacro en aquel país y adivinen qué... quedamos en primer lugar del otro lado de la frontera en las encuestas”.