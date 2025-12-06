EL frío extremo que trajo la primera gran nevada de la temporada dejó postales espectaculares… y un país entero temblando. Mientras un pequeño oso jugaba entre la nieve en Washington D.C. EU, más de la mitad de los habitantes de Estados Unidos enfrentaron temperaturas bajo cero que continuarán durante el fin de semana.

Meteorólogos advirtieron que el país vive un brote ártico anticipado, un último golpe del clima antes de cerrar 2025, con marcadores que se ubican entre –20 y –30 °C por debajo del promedio en varias regiones.

Carreteras congeladas, trenes detenidos y ciudades paralizadas por el frío extremo en EU

En Missouri, las autopistas quedaron prácticamente inmovilizadas por la acumulación de nieve, mientras que en New Hampshire y Maine dominaron paisajes árticos que se mantuvieron durante todo el día.

En Chicago, el frío extremo obligó a suspender corridas de trenes debido a la congelación de vías, situación que derivó en retrasos y molestia entre los pasajeros.

“No nos dijeron a qué se debía el retraso… incluso al llamar al servicio de atención al cliente me dijeron que no tenían respuestas”, relató una pasajera afectada tras una interrupción parcial en una ruta de Amtrak.” Cora Shroeder, pasajera afectada.

Washington D.C. vive su primera nevada y viene más frío

La capital estadounidense registró su primera nevada oficial de la temporada, que dejó afectaciones menores pero evidenció la magnitud de la masa ártica que avanza por el país. Gráficos del Servicio Meteorológico indican que las zonas que hoy escaparon a la nieve la recibirán en las próximas horas.

El pronóstico es claro:



El brote ártico traerá los vientos más fríos de 2025.

Lo peor podría llegar a finales de diciembre, justo al cierre del año.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el inicio de 2026 podría ser un arranque pasado por agua y nieve, con sistemas invernales encadenados sobre buena parte del territorio.

Estados Unidos enfrenta uno de sus arranques invernales más duros, con afectaciones en movilidad, servicios y actividades cotidianas. Mientras millones se preparan para días aún más fríos, el país se mantiene bajo alerta por el intenso aire ártico que seguirá avanzando.

