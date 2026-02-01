Florida se prepara para un frío extremo: podrían verse copos de nieve en la costa del Golfo de México

El invierno golpea con fuerza inusual al “Estado del Sol”. Una nueva oleada de aire ártico récord desciende hacia el sur sobre la mitad oriental de Estados Unidos , intensificando el frío extremo hasta el sur de Florida y dejando a su paso uno de los periodos más fríos en años. ¿Habrá nieve en las costas del golfo de México?

¿Por qué hace tanto frío en Florida?

Para muchos habitantes de Florida será el episodio de bajas temperaturas más intenso en 15 años. Incluso existe la posibilidad de que se presenten nevadas con efecto océano a lo largo de la costa del golfo de México , un fenómeno poco común en la región.

De acuerdo con CNN, este nuevo avance polar ocurre mientras millones de personas en la mitad oriental del país enfrentan un periodo de frío excepcional, uno de los más prolongados en décadas para algunos estados.

Está a punto de hacer tanto frío en Florida que en las playas de la costa del Golfo de México se podrán ver copos de nieve https://t.co/0j5ULICAc3 pic.twitter.com/Qh9Q5theMp — CNN en Español (@CNNEE) January 30, 2026

Ningún territorio al este de las Montañas Rocosas quedará fuera de este impacto. Más de 200 récords diarios de frío podrían romperse o igualarse hasta el lunes, ya que en algunas zonas las temperaturas caerán más de 30 grados Fahrenheit por debajo de lo normal, especialmente en el sur y el este.

Tan solo en Florida, alrededor de tres docenas de récords, tanto de temperaturas mínimas como de máximas más bajas, están en riesgo entre domingo y lunes. Las alertas de frío extremo y congelación ya fueron activadas en gran parte del estado.

¿Nieve en el golfo de México?

Se prevén temperaturas cercanas o por debajo del punto de congelación la mañana del domingo en la mayor parte del territorio.

Esto podría romper tuberías sin protección, dañar cultivos vulnerables y representar un riesgo serio para personas sin acceso a calefacción. También provocará que las iguanas caigan de los árboles debido al frío.

Orlando podría registrar mínimas inferiores a -1 °C por primera vez en ocho años, con un pronóstico de hasta -4 °C el domingo, lo que rompería el récord diario. En Miami , la mínima rondaría 1 °C, suficiente para marcar un nuevo récord para la fecha.

Además, la sensación térmica alcanzará niveles peligrosamente bajos, con valores de un solo dígito incluso al sur del área de Orlando. Bajo estas condiciones, podrían producirse congelaciones en apenas dos horas.

El indicador más llamativo de este frío anormal es la posibilidad de algunas nevadas. El aire gélido que soplará sobre las aguas relativamente cálidas del Golfo podría generar lluvias y nevadas con efecto golfo, similares a la nieve con efecto lago, aunque menos intensas.

La mayor probabilidad de ver copos de nieve se concentra desde el condado de Orange hasta el área de Tampa, según el Servicio Meteorológico Nacional en la Bahía de Tampa.