¡Robó 21 MDD a abuelitos! Capturan en México al estafador Otmane Khalladi, buscado por el FBI

Un operativo de inteligencia internacional culminó con la captura de uno de los fugitivos más buscados por las autoridades estadounidenses en el Caribe mexicano. Elementos del Gabinete de Seguridad detuvieron en Playa del Carmen a Otmane Khalladi, de 32 años, acusado de participar en una red criminal transnacional que estafó más de 21 millones de dólares a personas de la tercera edad en Estados Unidos .

El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que la detención fue resultado del intercambio de información con el FBI. En la acción participaron la Secretaría de Marina (Semar), la Defensa, la FGR (a través de Interpol) y la Secretaría de Seguridad de Quintana Roo. Khalladi había ingresado a México utilizando una identidad falsa para evadir la justicia, pero fue localizado gracias a labores de campo.

El "Grandparent Scam": Así robaban los ahorros de abuelitos en EU

Khalladi es pieza clave de una acusación federal en el estado de Vermont contra una red que operaba desde centros de llamadas en Montreal, Canadá. El esquema, conocido como "La Estafa de los Abuelos" (Grandparent Scam), operó entre el verano de 2021 y junio de 2024, afectando a cientos de víctimas en más de 40 estados de la Unión Americana.

El modus operandi era cruel y efectivo:



La llamada: Los delincuentes llamaban a ancianos fingiendo ser sus nietos o familiares. Con voz angustiada, aseguraban haber sido arrestados tras un accidente automovilístico y suplicaban dinero para una supuesta fianza.

El "abogado": Un segundo cómplice tomaba el teléfono haciéndose pasar por un abogado defensor, validando la mentira.

La mordaza: Para evitar que los abuelos verificaran la historia, les decían que había una "orden de mordaza" ( gag order ) judicial que les prohibía hablar del caso con otros familiares.

El cobro: Convencían a las víctimas de entregar dinero en efectivo a falsos fiancistas que iban a sus casas o de enviar paquetes con efectivo a direcciones vacías. Posteriormente, el dinero se blanqueaba, a menudo mediante criptomonedas.

El esquema, conocido como “La Estafa de los Abuelos”, operó entre el verano de 2021 y junio de 2024 por más de 25 personas; entre ellas, Otmane Khalladi

El rol de Khalladi: De Miami a la fuga

Otmane Khalladi enfrenta cargos por conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero. Las investigaciones señalan que su rol implicaba viajar por Estados Unidos recolectando grandes sumas de dinero producto de la estafa.

El historial legal del detenido muestra que ya había estado bajo custodia estadounidense. Fue imputado inicialmente en octubre de 2022 en Nueva York y posteriormente en Vermont en abril de 2023. Aunque se le concedió libertad bajo fianza con la condición de residir en Miami, Florida, Khalladi violó sus condiciones y huyó, convirtiéndose en fugitivo internacional hasta su recaptura en suelo mexicano.

La red criminal a la que pertenece defraudó a cientos de jubilados, despojándolos de sus ahorros de vida mediante el miedo y la manipulación emocional.