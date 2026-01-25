Tormenta invernal cubre Chihuahua y Durango con nevadas y temperaturas congelantes

La tormenta invernal que ingresó al norte del país dejó nevadas intensas y temperaturas extremas congelantes en amplias zonas de Chihuahua y Durango, provocando carreteras cubiertas de hielo, cortes de energía eléctrica y la suspensión de actividades en varias regiones serranas.

Tormenta invernal deja nevadas y temperaturas congelantes en Chihuahua y Durango

Durante la madrugada del sábado y a lo largo del domingo, la tormenta invernal se intensificó con la llegada de una masa de aire ártico, lo que detonó nevadas continuas en zonas altas de ambos estados. Las temperaturas congelantes mantuvieron en alerta a autoridades de Protección Civil, que activaron monitoreos permanentes ante el riesgo para comunidades aisladas.

En Chihuahua, las nevadas cubrieron gran parte de la Sierra Tarahumara. Municipios como Balleza, Madera, Ocampo, Creel, Guadalupe y Calvo, Guachochi, Urique, Batopilas y Moris quedaron parcialmente incomunicados por caminos congelados; la tormenta invernal obligó al cierre de tramos carreteros donde circular se volvió imposible debido a las temperaturas congelantes y la acumulación de hielo.

#Chihuahua se viste de blanco bajo el #frío extremo...



La tercera tormenta invernal dejó nevadas en la sierra, caminos intransitables y municipios completamente blancos.



Ante el descenso de temperaturas de hasta -10 °C, autoridades suspendieron clases lunes y martes en los 67… pic.twitter.com/Dgm3iXdYXc — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 25, 2026

Videos difundidos en redes sociales mostraron cerros completamente blancos y poblados cubiertos por la nieve, imágenes que reflejan la magnitud de esta tormenta invernal, una de las más intensas de la temporada.

Nevadas intensas y temperaturas congelantes paralizan carreteras en Chihuahua y Durango

En Ciudad Juárez y otras zonas del norte también se reportó nieve, acompañada de lluvias previas que podrían generar congelamiento del pavimento por las temperaturas congelantes previstas.

En Durango, las autoridades estatales informaron que la tormenta invernal generó nevadas en Guanaceví y en comunidades de la sierra duranguense. En zonas como La Rosilla y Ciénega de la Vaca, la nieve alcanzó acumulaciones cercanas a los 50 centímetros, mientras que algunas localidades quedaron sin energía eléctrica debido a las temperaturas congelantes y el peso del hielo en la infraestructura.

Así el camino a “La Rosilla” y a Ciénega de la Vaca, en Durango, donde llegaron a tener 50 centímetros de caída de nieve.



Reporta Protección Civil de #Durango que estas imágenes son del día viernes; ayer y hoy no han recibido reporte porque posiblemente se quedaron sin energía… pic.twitter.com/nULc2ZojDE — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 25, 2026

Protección Civil reportó que en partes altas de Durango el termómetro descendió hasta los tres grados bajo cero, confirmando el impacto de la tormenta invernal; las nevadas persistieron durante varias horas, aumentando el riesgo de aislamiento en comunidades serranas.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron extremar precauciones por las temperaturas congelantes, evitar traslados innecesarios y mantenerse informados sobre el estado de las carreteras. La tormenta invernal continuará generando nevadas y ambiente gélido, por lo que se mantiene la vigilancia en ambos estados.

Recomendaciones clave ante temperaturas congelantes por la tormenta invernal

Ante la tormenta invernal, las nevadas y las temperaturas congelantes, Protección Civil recomienda limitar salidas innecesarias y abrigarse con varias capas de ropa para conservar mejor el calor corporal.

