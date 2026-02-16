Clima en México HOY 16 de febrero: frente frío 34 provoca lluvias, fuertes vientos y temperaturas extremas

El clima vuelve a sacudir al país. Este domingo 15 de febrero por la tarde y durante la madrugada del lunes, el frente frío 34 comenzará a sentirse con lluvias, chubascos y ráfagas intensas de viento en varias regiones de México.

Mientras el norte amanecerá con heladas y temperaturas bajo cero en zonas serranas, el occidente y el sur mantendrán ambiente caluroso, con máximas que pueden superar los 40 grados. El contraste será marcado.

¿Dónde lloverá este lunes 16 de febrero?

El frente frío 34 generará lluvias y chubascos en el oriente y sureste del país. Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas tendrán intervalos de lluvia moderada .

En Baja California se prevén lluvias más fuertes, con acumulaciones que podrían provocar encharcamientos o incremento en niveles de arroyos.

En la Ciudad de México y el Estado de México se esperan lluvias aisladas, principalmente por la tarde.

Viento fuerte y posible caída de nieve; ¿en dónde?

Las rachas más intensas se presentarán en Veracruz, el Istmo y el Golfo de Tehuantepec, con velocidades que podrían alcanzar entre 60 y 80 km/h.

En Baja California no se descarta la posible caída de nieve o aguanieve durante la noche en zonas montañosas. Además, el oleaje en la costa occidental podría alcanzar hasta 3 metros de altura.

Alerta por heladas en el norte y calor extremo en el sur

El lunes amanecerá muy frío en estados como Chihuahua, Durango, Sonora y Zacatecas, donde las temperaturas podrían descender hasta los -10 grados en áreas serranas.

En contraste, el calor continuará fuerte en Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo) y Chiapas (costa), donde los termómetros pueden oscilar entre los 40 y 45 grados.

¿Qué significa esto para tu día?

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que las lluvias podrían generar deslaves y encharcamientos, mientras que las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles o anuncios.

Si sales temprano, considera abrigo en zonas altas; si estás en regiones costeras o del sur, prepárate para calor intenso. El frente frío 34 seguirá moviéndose y un nuevo sistema comen