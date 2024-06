VIDEO: ¡Terror en el Zoo! Hambrienta jirafa levanta a niña de dos años cuando buscaba comida

¡Una tragedia que se puedo haber evitado! Una familia de Texas, Estados Unidos, vivió momentos de pánico y tensión luego de que una hambrienta jirafa levantará por los aires a una pequeña niña de dos años que solo intentaba darle un poco de comida, ¿cómo se evitó un desafortunado accidente?

Todo comenzó cuando la familia Toten se encontraba de paseo en un Safari. Como es costumbre decidieron detenerse un momento para alimentar a las jirafas, relató Jason Toten, el padre de la niña, quien dijo que hasta ese entonces todo transcurría de manera normal, incluso una jirafa se acercó a su pequeña para recibir un poco de alimento; sin embargo, no estaban preparados para lo que segundos después ocurriría.

Así fue como una jirafa succionó a una pequeña de dos años en el Zoo

“Nos detuvimos para alimentar a las jirafas y me di vuelta para mirar por la ventana trasera. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que el mamífero estaba intentando tragarse a mi pequeña”, comenzó a relatar Toten. Afortunadamente, la jirafa no llegó a levantar a la niña muy alto y la madre de la pequeña reaccionó rápidamente, agarrando a su hija para evitar que se lastimara al caer.

Los padres de la niña aseguraron que se trató de un accidente, pues la jirafa solo estaba buscando qué comer y la menor llevaba una bolsa de alimento: “Solo quería alimentarse, no fue su culpa, se trata de un accidente”, señaló la madre de la menor al recordar la importancia de que la familia estaba ‘visitando’ el territorio del mamífero”.

Jirafa intenta tragar a niña en Zoo, ¿cómo pudo haberse evitado?

A pesar del susto, la niña no resultó herida y al final del día, los padres de la menor llevaron a su hija a una tienda de regalos, donde eligió una jirafa de peluche para llevarse a casa.

¡Tómalo en cuenta! Si planea visitar un zoológico, es importante seguir las recomendaciones adecuadas para evitar accidentes, como mantener siempre las ventanas del vehículo cerradas y no bajar en ningún momento del automóvil, además evitar alimentar a los animales, así como seguir las instrucciones del guía en todo momento.