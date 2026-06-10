La cosecha de trigo en China se acerca al 60%, mientras los agricultores se adelantan a las lluvias

El Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China informó que el país ya ha cosechado casi el 60% de su producción de trigo, lo que abarca más de 13,3 millones de hectáreas. Ante la previsión de lluvias, los agricultores aprovechan breves ventanas de buen tiempo para acelerar la recolección.

En la ciudad de Handan, en la provincia de Hebei, los productores de granos han reunido más cosechadoras combinadas para operar las 24 horas del día.

En la provincia de Shandong, más de 4.600 cosechadoras están en reserva y se han habilitado más de 2.000 puntos de servicio de secado de trigo. Agricultores del distrito de Wucheng cosechan durante la noche y trasladan el grano de inmediato a las instalaciones de secado. Por su parte, la provincia de Jiangsu ha implementado gestión inteligente de los campos y almacenamiento de grano automatizado.

“Si miran nuestro campo, prácticamente ya no se ven granos de trigo. Hemos reducido la pérdida de grano causada por la maquinaria a menos de un cuarto de kilo, es decir, se pierden menos de 250 gramos por cada 50 kilos de grano cosechado”, dijo el agricultor local Chen Chun.

“La capacidad diaria de secado alcanza ahora las 2.400 toneladas, con una capacidad total de almacenamiento de 40.000 toneladas. Nuestra mayor ventaja es el alto nivel de automatización, el grano pasa primero por el sistema de inspección y luego entra en los secadores. Tras el secado, se transporta directamente a los almacenes. Todo el proceso es seguro, rápido y eficiente. Esto evita eficazmente el moho causado por la lluvia y garantiza un almacenamiento seguro y una recolección completa”, dijo otro agricultor local Sun Yalong.

Despliegan maquinaria moderna

En la ciudad de Feicheng en Shandong, se despliega maquinaria agrícola moderna para asegurar una transición fluida de la cosecha a la siembra.

La sembradora por succión de aire evita que las semillas sufran daños por compresión mecánica y permite la siembra simultánea de semillas y fertilizantes, triplicando la eficiencia operativa. En la provincia de Anhui, las cosechadoras operan las 24 horas, realizando recolección, trilla y almacenamiento, apoyadas por drones de iluminación aérea de gran altura.

