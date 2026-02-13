Alerta en el Louvre: fuerte fuga de agua obliga a cerrar salas y podría haber obras dañadas

El Museo del Louvre, el museo más visitado del mundo, enfrenta una nueva crisis luego de que una considerable fuga de agua provocara la inundación de varias salas, además del cierre inmediato de espacios de exhibición, con obras que “a priori” habrían resultado dañadas, según reportes internos.

Conforme a medios franceses, esta inundación comenzó durante la noche del jueves y madrugada de hoy viernes 13 de febrero de 2026, y fue calificada por los equipos técnicos como una “situación de emergencia”, de acuerdo con información revelada por BFMTV, televisora francesa y aliada de Fuerza Informativa Azteca. Este incidente fue notificado internamente a las 9:47 de la mañana, hora local, como un “incidente técnico”, aunque rápidamente se activaron los protocolos de urgencia.

Imagen de carácter ilustrativo: hecha con Inteligencia Artificial de Google.|“Gemini IA”

¿Qué zonas del Louvre resultaron afectadas por la fuga de agua?

La fuga de agua fue detectada en la sala 707, conocida como “Duchâtel”, ubicada en el primer nivel del ala Denon, una de las áreas más importantes del museo. Cabe decir que este espacio alberga obras de los siglos XV y XVI, consideradas de alto valor histórico y artístico.

Entre las piezas resguardadas en la zona se encuentran pinturas de Bernardino Luini, como “Cristo bendiciendo, Salvador del Mundo”, así como “El Calvario con San Domingo en oración” de Fra Angelico, y “El triunfo de la pintura francesa” de Charles Meynier.

Conforme a una fuente citada por la BFMTV, señaló que algunas obras podrían haber sufrido daños, por lo que ya se inició una evaluación técnica especializada.

Une toile endommagée après une "importante fuite d’eau" au Louvre cette nuit pic.twitter.com/STQIYX16F5 — BFM (@BFMTV) February 13, 2026

¿Cuál fue la causa de la inundación en el Museo del Louvre?

De manera preliminar, se señala que la fuga provendría de un nivel superior, posiblemente causada por una tubería defectuosa.

Ante la situación, un andamiaje de emergencia fue instalado para contener los daños, mientras que el sitio oficial del museo confirmó el cierre de las salas 706 a 708, incluido el emblemático Salón Carré, por tiempo indefinido. El techo presenta daños significativos, lo que agrava la situación.

Louvre, un museo bajo presión

Cabe señalar que este nuevo incidente ocurre apenas dos meses después de otra inundación, registrada en noviembre, que afectó la biblioteca del Departamento de Antigüedades Egipcias.

Por si esto no fuera suficiente, el museo atraviesa una crisis interna, con tensiones sindicales, además de rumores acerca de la posible salida de su presidenta, Laurence des Cars, decisión que podría ser tomada por la ministra de Cultura, Rachida Dati.

VIREZ-LA !



Virez Laurence des Cars du Louvre avant qu’elle ne le noie définitivement !

Incroyable mais vrai : ce vendredi, le Louvre le plus grand musée du monde, joyau de l’humanité, prend l’eau comme un vulgaire sous-sol de HLM ! Une importante fuite d’eau dans l’aile Denon,… pic.twitter.com/q1jsIYmGRK — Alain Weber (@alainpaulweber) February 13, 2026

La sucesión de incidentes plantea una pregunta clave para la comunidad cultural internacional: ¿Está el Louvre preparado para proteger su patrimonio frente a fallas estructurales cada vez más frecuentes?