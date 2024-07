¡Matan borregos para santería! Mutilan animalitos de la Fundación Toby y piden auxilio

El pasado martes 9 de julio, durante la noche, la Fundación Toby fue atacada brutalmente por personas desconocidas. Este refugio animal, dedicado al rescate de distintas especies y su preservación, fue víctima de un asalto dirigido a seis borregos, quienes fueron asesinados con fines de santería, presuntamente.

A los seis animalitos los abrieron y les extirparon pulmones y corazón, por lo que dejaron a los indefensos seres tirados sobre el granero donde vivían. Además, para llegar a ellos, los criminales tuvieron que golpear a varios perritos que se encontraban en el refugio, quienes tuvieron que ser atendidos médicamente para salvarles la vida.

Ante esta situación, la fundadora de la Fundación Toby, Sam Kilmos, habló con el equipo de Hechos AM sobre lo ocurrido y confirmar que ya acudieron a la Fiscalía de la CDMX para presentar una denuncia y descubrir quiénes son los responsables de la masacre animal; sin embargo, el dolor por haber perdido a los borreguitos será permanente.

Así encontraron a los borregos asesinados en la Fundación Toby

“Cundo llegamos fue una escena terrible. Los animales estaban abiertos completamente, del pecho al estómago. Les faltaban órganos, como pulmones y corazón”, señaló Sam Kilmos en entrevista, quien denunció los actos el pasado 10 de julio a través de las redes sociales de Fundación Toby.

“Tenemos miedo. El equipo está nervioso, me dicen que no es necesario creer en la brujería para saber que algo raro está sucediendo aquí. Es algo que nunca hemos vivido y no sabemos cómo pelear. Lo único que se nos ocurrió es ir a presentar una denuncia”, agregó la representante de la fundación, quien vio con sus ojos a sus animales asesinados.

La mujer calificó a los borregos como los animales “más nobles del mundo” y consideró a los seis pequeños como sus hijos, por lo que expresó su dolor y exigió justicia, además de informar a la comunidad por este tipo de casos, ya que no es una novedad en el Valle de México.