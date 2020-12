FOTOS: México es uno de los primeros 10 países del mundo en recibir la vacuna contra el Covid-19

Marcelo Ebrard llegó a las instalaciones para recibir el embarque, que representa uno de los primeros en arribar a América Latina.

