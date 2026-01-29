Crimen organizado estrangula la producción agrícola: Extorsión y control total de insumos en varios estados

El campo mexicano enfrenta una crisis sin precedentes debido a la extorsión y control total por parte del crimen organizado. Productores agrícolas de al menos 10 estados , incluyendo Michoacán, Guerrero y Tamaulipas, denuncian estar sometidos a un régimen de terror que amenaza la seguridad alimentaria del país.

Extorsiones en el campo mexicano

“Yo soy productor del campo, soy víctima de extorsiones, ya estamos hasta la madre, año con año nos están cobrando una cuota de peso por metro cuadrado, produzcas lo que produzcas”, dijo víctima de extorsión.

A este hombre el crimen lo tiene sometido , no solo le exigen cobro de piso por dejarle vender su cosecha, también le obligan a comprar insumos solo con proveedores controlados por grupos delictivos a precios muy elevados.

“Nos están chingando en todo lo que nos venden. Todo se los tenemos que comprar a ellos, todo, todo, todo, todos los insumos, todo lo que consumimos, sea para el campo, sea para comer, para construir, para todo”, dijo víctima de extorsión.

El crimen acapara mercancías y fija los precios en comunidades enteras: “Entonces es una cadena criminal en donde lo que estamos viendo es una verdadera sustitución por parte de los criminales del Estado”, Mencionó Fernando Rivas, Observatorio Nacional Ciudadano.

Lista de estados con mayor intensidad en extorsiones

Un delito que sucede con mayor intensidad en al menos 10 entidades del país:



Michoacán

Guerrero

Tamaulipas

Veracruz

Durango

Oaxaca

Guanajuato

Morelos

Tabasco

Estado de México

Un impacto directo en la economía familiar de regiones de por sí empobrecidas: “Estamos hablando de semillas, estamos hablando de fertilizantes, estamos hablando de pesticidas, esto mismo sucede con la cerveza, esto nos sucede con refrescos, esto mismo sucede con pollo, con huevo, con leche”, dijo Fernando Rivas, Observatorio Nacional Ciudadano.

Y a pesar de que ha habido operativos, la extorsión continúa y es cada vez más violenta: "¿cómo se va a poder avanzar si las fiscalías y las policías locales se encuentran en muchas ocasiones controladas o por lo menos en parte, penetradas por la delincuencia organizada?”, dijo Fernando Rivas, Observatorio Nacional Ciudadano.

Un delito que además no se denuncia por el nivel de terror infundido: “Todos tenemos miedo, yo tengo miedo, yo en este momento tengo miedo de que, pues las personas, que sepan quién soy y pues van a arremeter contra mí, pero, pues tenemos que hablar, tenemos que alzar la voz porque, si no, esto nunca se va a terminar, piensan que todo está bonito, que todo es, que todo es color de rosa, no, no es así, estamos sufriendo y sufriendo mucho”, dijo víctima de extorsión.