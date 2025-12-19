Mexicana de Aviación: millones tirados por capricho

Mientras el país enfrenta carencias en salud, seguridad y servicios básicos, el gobierno sigue inyectando millones de pesos a proyectos que no funcionan, como Mexicana de Aviación , una aerolínea que no despega financieramente y opera por puro capricho político.

A punto de cerrar 2025, Mexicana de Aviación sigue en números rojos, incapaz de generar los recursos necesarios siquiera para cubrir sus propios gastos operativos.

Mexicana de Aviación: Un proyecto que devora millones todos los días

De acuerdo con el analista financiero Abraham Vergara, mantener viva a la aerolínea cuesta 3.4 millones de pesos diarios.

“Diariamente le cuesta 3.4 millones de pesos operar: pilotos, slots, hangares, todo. Es una locura porque no genera ingresos suficientes”, advirtió.

El dato es todavía más grave: el 70% de ese dinero proviene directamente de transferencias y subsidios del gobierno federal. Es decir, 7 de cada 10 pesos salen del bolsillo de los contribuyentes.

Más de 5 mil millones de pesos en subsidios para Mexicana de Aviación

El especialista en temas aéreos Fernando Gómez detalló que el costo para el erario ya supera cifras escandalosas.

“Mexicana ha recibido subsidios por 3 mil 500 millones de pesos desde su inauguración en diciembre de 2023, más otros mil 500 millones vía fideicomisos. En total, más de 5 mil millones de pesos”.

Todo ese dinero no ha logrado convertir a la aerolínea en un proyecto autosustentable.

Pocos aviones, pocos pasajeros, nulos ingresos

En casi dos años de operación, Mexicana de Aviación apenas ha transportado 385 mil pasajeros, una cifra que otras aerolíneas mexicanas mueven en un solo día.

“Eso equivale a prácticamente nada en términos de mercado”, sentenció Fernando Gómez.

Con solo tres aviones en operación, la aerolínea no alcanza economías de escala ni rutas rentables, pero aun así se le sigue financiando.

Más gasto público, misma ineficiencia

A pesar del fracaso financiero, el gobierno planea seguir destinando recursos para nuevos aviones, demandas legales y costos operativos.

El resultado es claro: pocos ingresos, muchas transferencias y cero viabilidad comercial.

Así, Mexicana de Aviación cerrará 2025 en franca picada, sostenida únicamente con dinero público, mientras los contribuyentes pagan la cuenta de un proyecto que no despega y no se sostiene por sí mismo.