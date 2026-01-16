Ella fue la primera vaca con gusano barrenador: crisis ganadera y cierre de exportaciones

La industria ganadera en la frontera norte de México enfrenta una crisis sin precedentes debido a la plaga del gusano barrenador. En Tamaulipas , el epicentro de esta emergencia, los ganaderos luchan por sobrevivir económicamente mientras combaten esta devastadora amenaza. ¿Qué pasará con las exportaciones?

La primera vaca con gusano barrenador

En la frontera norte de México se libra una guerra contra la plaga del gusano barrenador, que ha destrozado a la industria ganadera.

José fue el primer caído en Tamaulipas, tuvo el nada halagador primer caso de gusano en su rancho: “¿Esa es la vaca que le encontró barrenador?... Si a esa la amarilla con cabeza blanca…. ¿Dicen fue el primer caso, es difícil haber sido el primero y empezando el año?”.

Son ya 3 casos confirmados en Tamaulipas, lo que hace más lejana la reapertura de la frontera a la exportación de ganado a Estados Unidos , cerrada hace más de un año al ganado mexicano.

Pérdidas económicas por plaga del gusano barrenador

“Se exportan como 100 mil becerros al año de Tamaulipas. Se quedaron 98 mil cabezas que no se pudieron exportar, entre 100 y 98 millones de dólares es lo que dejó de percibir la ganadería tamaulipeca”, dijo Juan Miguel García, presidente de la Asociación de exportadores de ganado Tamaulipas.

A unos kilómetros, en el rancho de Julián, trabajan a toda marcha para impedir la llegada de la plaga. Revisan minuciosamente cada animal que llega, al mismo tiempo libra otra batalla, al no poder exportar, sus ingresos se han desplomado a la mitad.

“Estoy tratando de mantener a toda mi gente, no he desocupado a nadie y mientras yo pueda voy a seguir aguantando, ¿pero sí es preocupante verdad?”, dijo Julián Mendiola, ganadero y exportador de Tamaulipas.

Todos recuerdan el origen del caos, en el sexenio pasado ya sabe quién le quito una tercera parte de su presupuesto al servicio de sanidad animal, Senasica y eso permitió que hoy México esté agusanado.

“Hubo recortes muy fuertes a Senasica, y eso tuvo que haber perjudicado, falta de personal, falta de equipo, falta de supervisión, definitivamente hay que voltear a ver al campo”, dijo Juan Miguel García, presidente de la Asociación de exportadores de ganado Tamaulipas.

“¿Qué le pediría al gobierno?... Más atención a erradicar el gusano como se erradicó hace como 50 años, recuerdo yo cuando era niño, acá andábamos tirando cajas de moscas por los caminos”, dijo José Pulido, pequeño ganadero de González, Tamaulipas.

El problema es que en México no hay planta para producir la mosca estéril, la única forma de acabar con la plaga. El propio gobierno ha reconocido que si bien nos va la tendrá en 2027 y sí, parece no tener prisa para atender una crisis que ellos iniciaron.