Cuesta arriba: 2026 arranca con todo más caro tras aumento de impuestos

El 2026 no dio margen para acomodarse. Desde los primeros días del año, millones de consumidores en México empezaron a notar lo mismo: todo está más caro. Aumentaron los impuestos, subieron los precios y, con ellos, el enojo en el supermercado, la tiendita y hasta en las plataformas digitales.

“Todo ha subido mucho”, dicen en la calle. Y no es solo percepción.

El IEPS, el impuesto que se siente directo en el bolsillo

Desde el 1 de enero de 2026 entró en vigor el aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), un gravamen que se cobra directamente en el precio final de ciertos productos. Es decir, no lo paga la empresa: lo paga el consumidor .

Este ajuste impacta sobre todo en productos de consumo diario, lo que explica por qué el golpe se siente tan rápido en la economía familiar.

El refresco: de básico a lujo cotidiano

Uno de los aumentos más visibles es el del refresco. Esta bebida, presente en la mesa de millones de hogares, prácticamente duplicó su impuesto. El IEPS pasó de 1.64 pesos a 3.08 pesos por litro, lo que ya se refleja en precios más altos en tiendas, supermercados y aplicaciones de entrega.

Para muchas familias, el refresco no es un gusto ocasional, sino parte del día a día. Por eso el impacto no es menor. Cada comida, cada ida a la tienda, suma unos pesos más que antes no estaban contemplados.

Cigarros más caros y alerta por mercado ilegal

El golpe también llegó fuerte a los fumadores. En el caso de los cigarros, el IEPS subió del 160 al 200 por ciento, provocando que algunas cajetillas ya superen los 100 pesos.

Además del enojo entre consumidores, este aumento encendió alertas por el posible crecimiento del mercado ilegal, donde los precios son más bajos pero sin controles sanitarios ni fiscales.

¿Y las compras en línea? Esto es lo que sí cambió en los impuestos

Sobre las compras digitales hay que hacer una aclaración importante: no existe un IEPS general nuevo para plataformas digitales. Sin embargo, las plataformas ahora deben retener más impuestos a quienes venden a través de ellas.

¿El resultado? Ese costo extra termina trasladándose al precio final que paga el consumidor. Por eso muchos usuarios ya notan que comprar en línea sale más caro que hace unos meses y, en algunos casos, han optado por dejar de hacerlo.

La sensación es generalizada: los precios suben, pero los ingresos no . Para muchas personas, el aumento de impuestos se traduce en menos compras, ajustes forzados y una molestia creciente con el gobierno.

El reclamo se repite: se paga más, pero no se perciben mejoras claras en servicios, seguridad o calidad de vida. La pregunta queda en el aire: ¿qué recibe el ciudadano a cambio de dar cada vez más?

¿Cómo enfrentar el encarecimiento?

Aunque el aumento de impuestos ya es un hecho, especialistas recomiendan:

