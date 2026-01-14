¿Acceso total a tus datos personales? Los riesgos del nuevo registro obligatorio de celulares en México; qué pasa con mi información

El pasado 9 de enero 2026 comenzó el registro obligatorio de las líneas móviles en México , una medida impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, y que tiene como objetivo eliminar el uso anónimo de las líneas de teléfono, pero ¿qué riesgos hay para nuestra información?

Especialistas en ciberseguridad, advierten que existen algunas vulnerabilidades que permiten consultar nuestros datos personales al momento de registrarlos en las plataformas, pues al concentrarlos en un solo sistema, aumenta la gravedad de cualquier falla de seguridad.

“¿Quién que se dedique a estos actos malos, va a compartir las líneas celulares, va a registrarlos y va a delinquir? Nadie”, explicó Javier Matuk, experto en tecnología.

Riesgos del nuevo registro de celulares en México: ¿Qué pasa con nuestra información?

El mayor riesgo al que se enfrenta el nuevo registro de celulares en México, es a que las páginas sean vulneradas por ciberdelincuentes o las nuevas estafas que surgen a partir de este tema.

Javier Matuk, explica que los datos de los usuarios querrán al resguardos de cada una de las compañías telefónicas, por lo que ellos tienen la obligación de proteger la información de las personas.

“No hay presupuesto para seguridad (...) A los buenos sitios no los hackean regularmente”, explicó durante una entrevista con Fuerza Informativa Azteca.

Advirtió a las y los usuarios tener cuidado con los mensajes que se reciben, pide no abrir ningún enlace y recomienda que en caso de querer hacer el registro de su celular, acudan directamente a la compañía telefónica, pues es la opción más “segura”.

¿Qué datos piden para el registro de celulares en México?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones reveló que los documentos que se piden para el registro de celulares en México son la credencial de elector o pasaporte, asó como la Clave única de Registro de Población (CURP).

Autoridades recalcaron que se podrán vincular hasta 10 líneas telefónicas por persona, incluyendo las líneas telefónicas de menores de edad y adultos mayores.

¿Qué pasa si no hago el registro de celulares en México?

Los usuarios que no realicen el registro de su celular se quedarán sin línea telefónico, por lo que no podrán enviar mensajes, hacer llamadas ni utilizar los datos móviles. El servicio se restablecerá hasta que el número telefónico quede registrado.