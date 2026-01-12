Gasolinas Bienestar: así opera la empresa que envía petróleo mexicano a Cuba

Una empresa creada por el gobierno mexicano, operada en la opacidad y usada para enviar petróleo a Cuba sin transparencia ni supervisión. Así describen especialistas el caso de Gasolinas Bienestar S.A. de C.V.

Una filial de Pemex que, según expertos y organizaciones civiles, fue diseñada para evadir y regalar recursos públicos y beneficiar directamente al régimen cubano.

¿Qué es Gasolinas Bienestar?

Gasolinas Bienestar nació en 2022 como una empresa privada (S.A. de C.V.), aunque es filial directa de Pemex. Este estatus legal le permite operar bajo secreto comercial, evitando auditorías profundas y el escrutinio de la Auditoría Superior de la Federación.

Para el especialista en energía Gonzalo Monroy, la creación de esta empresa no fue casualidad: “En el momento que López Obrador crea Gasolinas Bienestar logra darle la vuelta a cualquier otro tipo de supervisión”, explica.

De acuerdo con Monroy, el diseño de Gasolinas Bienestar responde a dos objetivos clave:



No tocar a personas o entidades en la lista OFAC (la lista de sanciones del gobierno de Estados Unidos).

Evitar el sistema financiero estadounidense, reduciendo riesgos legales internacionales.

En pocas palabras: una empresa hecha a la medida para mover petróleo sin levantar alertas, ni dentro ni fuera del país.

¿Petróleo mexicano regalado a la dictadura cubana?

El esquema es tan simple como preocupante afirman especialistas. En los últimos días, se ha documentado que México envía petróleo a Cuba. Pemex lo registra como “cuenta por cobrar”, pero obviamente esa cuenta nunca se cobra, por lo que asume la pérdida.

“Pemex la asume como una pérdida, volviéndolo de esa manera en una donación”, señala Monroy.

Es decir, el petróleo de los mexicanos termina regalado, sin consulta pública, a un régimen encabezado por Miguel Díaz-Canel, señalado por someter y empobrecer a su población.

Organizaciones civiles como Mexicanos Contra la Corrupción estiman que solo en 2025 México envió petróleo a Cuba por más de 60 mil millones de pesos. Una cifra brutal.

Ante esto, han surgido preguntas como ¿quién permitió que México se convirtiera en el salvavidas energético de la dictadura cubana?