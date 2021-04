Gemelas separadas al nacer se reencuentran ¡36 años después!

Como si se tratara de la historia de una película infantil, dos gemelas que fueron separadas al nacer se reencontraron después de 36 años, durante los cuales, ninguna se enteró que tenía una hermana gemela en algún lugar del mundo.

Las hermanas nacieron en Corea del Sur y fueron adoptadas por diferentes familias de Estados Unidos, quienes las cuidaron pero nunca les dieron mayores detalles sobre sus orígenes.

Te puede interesar: En EU, mujer admite que atropelló a 2 niños por su origen

Molly Sinert creció en Florida y Emily Bushnell lo hizo en Pensilvania, ambas fueron educadas por familias judías, reportaron medios locales.

Las gemelas supieron la verdad gracias a Isabel, la hija de Emily, ella deseaba conocer más detalles sobre los antecedentes de su madre, quien no quiso someterse a una prueba de ADN pero permitió que la pequeña lo hiciera.

En entrevista con un medio local, la niña, de 11 años, contó que estaba al tanto de que su mamá era adoptada, pero deseaba saber si tenía más familia por parte de Emily.

Muy lejos de la niña, Molly se hizo una prueba de ADN y recibió los resultados casi al mismo tiempo que su sobrina, a quien todavía no conocía.

Al ver los resultados “hice clic en el pariente cercano y no lo entendía, compartía el 49.96% de ADN e indicaba que probablemente era mi hija, pero eso no es correcto porque nunca he dado a luz, no tengo hijos”, explicó Molly.

Las gemelas celebraron juntas su cumpleaños luego de años separadas

Después de conocer los resultados, las gemelas se pusieron en contacto y comenzaron a compartir fotografías para ponerse al tanto de sus respectivas historias de vida, descubrieron que incluso sin conocerse, usaban ropa y se peinaban de forma muy similar cuando eran adolescentes.

“Aunque tengo una familia que me quiere y me adora, siempre hubo un sentimiento de desconexión, así que descubrir que tengo una gemela idéntica lo aclaró todo. Ahora todo tiene sentido”, aseguró Molly.

Luego de su comunicación en línea, las gemelas se vieron en persona el pasado 29 de marzo, el día en que celebraron su 36 cumpleaños, momento que describieron como el más feliz de su vida.

“Me han robado los últimos 36 años de una vida que podría haber tenido con mi gemela, pero al mismo tiempo, estoy muy agradecida y emocionada por lo que me espera”, reconoció Emily.

Te puede interesar: Ejecutivo de la NASA usa ayuda Covid-19 para cubrir sus deudas