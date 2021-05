¡Separadas al nacer! 35 años después gemelas protagonizan reencuentro

Las gemelas Uliyana y Ksenia protagonizaron un reencuentro por causalidad 35 años después de que fueron separadas al nacer y sin que sus padres lo sospecharan.

El reencuentro fue posible gracias a que una amiga de Uliyana se encontró con su gemela mientras caminaba en la calle y la intentó saludar, pero no obtuvo respuesta. Días después organizó una cita en una cafetería para que ambas se conocieran.

Las gemelas dijeron estar felices por el reencuentro, al igual que sus padres, sin embargo, no ocurrió lo mismo con Yana, la joven que ocupó el lugar de una de ellas al ser intercambiada en el hospital.

Intercambiaron a las gemelas en hospital

Las gemelas nacieron el 5 de diciembre de 1982 en la entonces Unión Soviética. Sin embargo, Ksenia se encontraba muy débil, por lo que tuvo que ser trasladada a otro hospital.

La recién nacida enferma tenía prohibida las visitas en el hospital por una epidemia de gripe, por lo que tuvo que pasar un mes para que la familia la volviera a ver.

“Fui al hospital y me entregaron al bebé a través de una ventana, estaba envuelta en una manta. La enfermera mostró su cara y me preguntó: ‘¿Este es tu bebé?’ Bueno, si me la dieron significa que era mía. No tuve ni un solo pensamiento de que había recogido al bebé de otra persona”, dijo Vladimir Shilov, padre de las gemelas, a un medio de comunicación local.

Además del reencuentro, las gemelas confirmaron su parentesco luego de someterse a pruebas de ADN. A pesar del resultado positivo, decidieron ocultarlo a Yana, la hermana que fue intercambiada en el hospital para no lastimarla. Sin embargo, la familia optó por contarle la verdad.

Además, la familia demandó al hospital donde se realizó el intercambio y una juez dio la razón a los Shilov, por lo que Ksenia recibió cerca de 400 mil pesos y sus padres alrededor de 260 mil cada uno.

