Solo en Android: El botón “secreto” de Google que activa la IA más potente

Google ha comenzado el despliegue global de una de las actualizaciones más ambiciosas para celulares y su interacción con la Inteligencia Artificial (IA): el rediseño total del overlay de Gemini, esta pequeña ventanita flotante que se superpone en tu celular.

A partir de este 12 de marzo de 2026, los usuarios de Android han empezado a recibir una interfaz que transforma la interacción con la inteligencia artificial, pues se elimina la necesidad de entrar a la aplicación principal para acceder a funciones de nivel profesional.

Esta mejora, vinculada a la versión estable 17.8 de la aplicación de Google, introduce un menú de herramientas completo directamente en la "píldora" flotante que aparece sobre cualquier pantalla del teléfono.

IA de Google en tu celular: ¿Cómo funciona el nuevo menú de Gemini en Android?

El cambio principal reside en la integración del Tools menú dentro del overlay en forma de píldora. Hasta ahora, este espacio se limitaba a procesar consultas de texto o voz, pero con la nueva arquitectura, Google ha añadido un acceso a la derecha del icono de archivos adjuntos.

Al pulsar este nuevo botón, se despliega una interfaz idéntica a la que encontrarías dentro de la app nativa de Gemini, pero con la ventaja de estar disponible sobre cualquier aplicación que estés usando. Además, para facilitar el uso, Google ha incluido descripciones breves para cada función, permitiendo que incluso los usuarios menos familiarizados con la IA puedan explotar su potencial de inmediato.

Your "usual" is now just a tap away. ☕️🍕Starting as a beta feature, Gemini can assist you with tasks across select rideshare and food apps. Just ask Gemini to handle your grocery cart, food delivery, or ride home. Gemini does the work, but you’re in control 🪄 pic.twitter.com/fjfsDXDx7m — Android (@Android) February 25, 2026

¿Qué se puede hacer con la IA de Google en tu teléfono Android?

La potencia de este "botón secreto" radica en la variedad de herramientas que ahora están a un solo clic de distancia. Entre las novedades más destacadas que se integran en este menú flotante se encuentran:



Deep Research: Capacidad para obtener informes detallados y técnicos sobre temas complejos de forma instantánea.

Capacidad para obtener informes detallados y técnicos sobre temas complejos de forma instantánea. Creación de contenido Multimedia: Herramientas específicas para generar imágenes, videos y música (Create music) con solo describir la idea.

Herramientas específicas para generar imágenes, videos y música (Create music) con solo describir la idea. Canvas: Una función diseñada para el "vibe coding" (creación de apps mediante lenguaje natural) o la redacción de documentos complejos.

Una función diseñada para el "vibe coding" (creación de apps mediante lenguaje natural) o la redacción de documentos complejos. Guided Learning: Un asistente especializado en el estudio y aprendizaje de nuevas habilidades.

Un asistente especializado en el estudio y aprendizaje de nuevas habilidades. Personal Intelligence: Un interruptor exclusivo para suscriptores de Google AI que permite a la IA utilizar contexto personal para respuestas más precisas.

Today, we’re introducing Personal Intelligence.



With your permission, Gemini can now securely connect information from Google apps like @Gmail, @GooglePhotos, Search and @YouTube history with a single tap to make Gemini uniquely helpful & personalized to *you* ✨



This feature… pic.twitter.com/79zKJGA5ft — Google (@Google) January 14, 2026

Cómo tener la actualización para ver el botón de la IA de Google

Aunque el despliegue es masivo, es posible que algunos dispositivos aún no muestren la nueva interfaz de forma automática. Según los reportes técnicos, la función está ligada a la versión 17.8 de la aplicación de Google.

Si aún ves el diseño anterior (que carece del menú de herramientas a la derecha del icono '+' de adjuntos), la recomendación oficial es acceder a la información de la aplicación de Google en los ajustes de tu sistema y seleccionar "Forzar detención". Al reiniciar la aplicación, el nuevo overlay debería activarse.

Cabe señalar que Google también se encuentra probando una nueva versión de la píldora flotante, lo que sugiere que la integración de la IA en la interfaz de Android seguirá evolucionando en las próximas semanas.

