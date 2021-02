Genes neandertales podrían ayudar a superar el Covid-19

Una investigación muestra que debido a una variante genética de nuestros antepasados neandertales es que algunas personas pueden recuperarse del Covid-19 pese a tenerlo de forma grave. El estudio fue realizado por la Universidad de Posgrado del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa.

Los investigadores encontraron una mutación genética que reduce el riesgo de infección grave por Covid-19 en aproximadamente 22 por ciento.

“Este haplotipo está presente en frecuencias sustanciales en todas las regiones del mundo fuera de África”, agregaron.

“Está presente en poblaciones de Eurasia y las Américas en frecuencias portadoras que a menudo alcanzan y superan el 50%", señalan los especialistas.

Los datos fueron publicados en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), que sugiere que esta nueva variante genética se transmitió a los humanos hace aproximadamente unos 60 mil años a través del mestizaje entre humanos modernos y neandertales.

De acuerdo con los resultados, el factor genético neandertales influye en los resultados del Covid-19, proporcionando protección en lugar de aumentar el riesgo de desarrollar la infección con mayor riesgo.

“Es sorprendente que a pesar de que los neandertales se extinguieron hace unos 40 mil años, su sistema inmunológico todavía nos influye tanto de forma positiva como negativa”, comentó Svante Pääbo, del Instituto Max Planck.

Los especialistas mencionan que la variante genética pudo haber sido benéfica también en el pasado, ante otras enfermedades causadas por virus.