Ley contra extorsión no bastará sin romper pacto de impunidad: Ricardo Anaya

La Comisión Permanente recibió de la presidenta Claudia Sheinbaum, la iniciativa de reforma a la Constitución que facultará al Congreso de la Unión a legislar en materia de extorsión, a fin de concretar una la Ley General que homologue el combate y las penas en contra de este delito en todo el país.

En la exposición de motivos, la Presidenta de la República reconoce que la extorsión va en aumento y lo que se ha hecho, hasta ahora, no ha dado frutos para frenarlo, ya que no existe una política criminal unificada ni sobre la gravedad y ni castigo que amerita el delito.

La Cámara de Diputados será la encargada de iniciar la discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales.

¿Qué plantea la reforma contra la extorsión?

La iniciativa del Ejecutivo propone adicionar el delito de extorsión al catálogo de materias en las que el Congreso tiene facultad para legislar a nivel nacional, al igual que ya ocurre con temas como secuestro o trata de personas.

De manera específica, la reforma al artículo 73 permitiría al Congreso expedir una ley general que homologue en todo el país tanto el tipo penal de extorsión -es decir, su definición jurídica-; así como las penas aplicables, independientemente del estado donde se cometa.

Además, de acuerdo con los artículos transitorios del proyecto, el Congreso deberá aprobar dicha ley general dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor de la reforma.

Extorsión, un cáncer que crece por colusión de autoridades: Oposición

Desde la oposición, el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Ricardo Anaya, afirmó que su bancada analizará la propuesta con apertura, pero advirtió que una ley, por sí sola, no bastará para erradicar un problema profundamente arraigado.

“Si ustedes revisan las estadísticas, la extorsión es uno de los delitos que más ha aumentado en el país, incluyendo en este sexenio. Claro que estamos en contra de que se esté extorsionando a la gente con llamadas, amenazas, y también con el cobro de derecho de piso por parte del crimen organizado en negocios como carnicerías o ferreterías”, subrayó el panista.

Anaya advirtió que mientras persista la colusión entre autoridades y grupos delictivos, será imposible frenar este delito, al que calificó como un “cáncer” para el país.

“Queremos que se acabe la extorsión en México, pero no bastará una ley. Se necesita decisión del gobierno. En gran parte del país pueden extorsionar porque las autoridades están coludidas. Mientras no se rompa ese pacto de impunidad, el problema no va a terminar. Hay que ir con todo contra estas organizaciones criminales”, sentenció.