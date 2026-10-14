Senadora Geovanna Bañuelos advierte a Morena que sin el PT podrían estar en riesgo gubernaturas en 2027

Una evidente fisura en la coalición oficialista quedó expuesta en el Senado de la República luego de que la senadora y lideresa del Partido del Trabajo (PT), Geovanna Bañuelos de la Torre, lanzara una advertencia a Morena. En medio de las negociaciones de alianzas para definir las candidaturas a las gubernaturas y diputaciones de los próximos procesos electorales, la legisladora petista encaró los intentos de Morena por relegar a sus aliados y advirtió que una ruptura entre ambas fuerzas políticas pondría en grave riesgo las mayorías parlamentarias del oficialismo e impediría la victoria en varios estados clave.

Bañuelos enfatizó que, aunque en el partido guinda prevalezca la postura de que pueden competir de forma individual, la realidad demuestra lo contrario. La senadora recordó que la presencia del PT ha sido determinante para el éxito del movimiento en las urnas y exigió que las decisiones sobre las candidaturas estatales se definan mediante mecanismos transparentes como encuestas espejo y careos directos en entidades específicas como Zacatecas y Chihuahua, evitando imposiciones unilaterales que dinamiten la unidad de la coalición.

Por su parte de la senadora Geovanna Bañuelos les recordó a los morenistas, que, sin los votos del PT, podrían no tener ni siquiera la mayoría simple en la Cámara de Diputados y estar en riesgo algunas gubernaturas. pic.twitter.com/Bvh7BjjeO4 — Angel Gallegos (@gallegoso) October 14, 2026

La advertencia del PT a Morena: Sin aliados se quedan sin gubernaturas ni mayoría en el Congreso

La senadora petista fue contundente al desglosar el peso electoral que aporta el Partido del Trabajo al proyecto oficialista, cuestionando la soberbia de las cúpulas de Morena que intentan prescindir de su respaldo en las boletas. Bañuelos subrayó que, sin el apoyo territorial y los votos cautivos del PT, el bloque gobernante ni siquiera alcanzaría la mayoría simple en la Cámara de Diputados, además de perder gubernaturas estratégicas que hoy están en sus manos:

¿El #PT se divorcia de #Morena por Zacatecas? 🤔



La senadora Geovanna Bañuelos (@geovanna_b) denunció falta de transparencia y piso parejo en el proceso interno. Confirmó que buscará la gubernatura, en alianza o solo con el PT



La entrevista en #AgendaADN con @juanpadeleo pic.twitter.com/XGnURdsaDq — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 14, 2026

"Claro que puede ganar Morena, claro que puede ganar posiciones, pero definitivamente no hablaríamos de ganar la mayoría de los estados ni de tener una mayoría siquiera simple si no estamos en la coalición. Hace falta solo un poco de curiosidad para darnos cuenta de que por lo menos en 12 gubernaturas no hubieran llegado sin nosotros. De las 17 gubernaturas en juego, la participación del Partido del Trabajo es definitiva", aseveró la legisladora.

Finalmente, Geovanna Bañuelos hizo un llamado a la dirigencia guinda a actuar con "altura de miras" y altura política, advirtiendo que la falta de sensibilidad y el desconocimiento de la fuerza del PT no solo fracturarán la alianza nacional, sino que le abrirá la puerta a la oposición en estados estratégicos como Zacatecas. La postura petista se suma a las recientes fricciones parlamentarias encabezadas por líderes como Reginaldo Sandoval, confirmando que la relación entre Morena y el PT atraviesa su momento más crítico.