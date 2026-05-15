Yeraldine Bonilla dice no saber de la entrega de Gerardo Mérida en EU

Su entrega del exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, a las autoridades de Estados Unidos desató nuevas reacciones en el ámbito político del estado. La gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, aseguró no tener información sobre el caso y señaló que serán las autoridades federales las encargadas de informar sobre la situación del exfuncionario.

Yeraldine Bonilla desconoce sobre la entrega Gerardo Mérida a EU

La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, afirmó desconocer detalles sobre la situación legal de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal, luego de darse a conocer que se encuentra bajo custodia en Estados Unidos.

Durante una declaración ante medios, Bonilla señaló que no contaba con información sobre el caso y atribuyó el manejo del tema a las autoridades federales.

“No tengo información, de hecho no he traído mi teléfono en el transcurso de la mañana, desconozco esos temas, pero seguramente Gobierno Federal estará informando en su momento”, dijo Yeraldine Bonilla, gobernadora interina de Sinaloa.

“No he traído mi teléfono”



La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, dice no saber sobre la entrega de Gerardo Mérida en EU



Morena no puede separarse de Rubén Rocha



Si cae él, se desmorona el partido; se les cae a pedazos López Obrador



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La mandataria interina agregó que el gobierno estatal no ha sido notificado oficialmente sobre la situación del exfuncionario.

“No nos han hecho del conocimiento aquí en Sinaloa, eso es un tema que le compete a Gobierno Federal, a las instancias federales, a Sinaloa no; ya las autoridades competentes les van a informar de esos temas”, declaró.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad de México, Mérida Sánchez ingresó a territorio estadounidense el pasado 11 de mayo desde Hermosillo, Sonora.

Posteriormente cruzó por la Garita de Nogales hacia Arizona, donde quedó bajo custodia de la agencia federal U.S. Marshals.

¿De qué acusan a Gerardo Mérida Sánchez?

Gerardo Mérida Sánchez, quien encabezó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, fue señalado junto con otros exfuncionarios por autoridades estadounidenses debido a presuntos vínculos con el narcotráfico. Entre los nombres mencionados también aparece el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, es señalado por autoridades estadounidenses por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y uso ilegal de armas.

Ya empezaron a caer… detienen en Arizona a exsecretario de seguridad en Sinaloa



Gerardo Mérida Sánchez, uno de los 10 señalados por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, fue detenido el pasado 11 de mayo en Arizona y ya se encuentra recluido en Nueva York,… pic.twitter.com/QR284mJXsG — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 15, 2026

De acuerdo con registros de un tribunal federal en Estados Unidos, el exfuncionario forma parte de una lista de políticos y exservidores públicos sinaloenses investigados por supuestos nexos con el crimen organizado, entre ellos Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios mexicanos.