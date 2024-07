Gigantesco socavón en el río Tula, Hidalgo, provocó demolición de casa; otras más serían derrumbadas

Era inevitable, el gigantesco socavón en el río Tula, dejó muy dañados los cimientos de cinco casas y una escuela en la calle Leandro Valle, en el centro de Tula, Hidalgo, por lo que, los especialistas y Protección Civil, tomaron la decisión este fin de semana de demoler las más afectadas.

Una de dos casas, de las que más corrían riesgo, tuvo que ser tirada, pues corría la suerte de ser arrastradas por la creciente del río alimentado por las lluvias. Con maquinaria pesada tiraron los muros construidos hace más de 30 años por los vecinos.

“Pues que tenemos que salirnos porque ahorita que colapse la casa, va a haber mucha vibración. No sabemos qué pueda pasar con la mía, uno de los ingenieros me dijo que no hay mucho riesgo, pero mejor es salirnos para evitar algo”, explicó María Teresa Melgarejo, una de las vecinas afectadas.

“Ya están los equipos expertos trabajando al interior del predio, están haciendo un seccionamiento, y aparte del seccionamiento, desligar los predios aledaños para evitar las menores fallas a los vecinos”, detalló Viridiana Reyes Pintor, directora de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Tula.

Esta franja fue afectada por las lluvias desde 2021, cuando el río se desbordó e inundó el municipio, desde entonces, ya nada fue igual para los vecinos que hace una semana fueron desalojados cuando se registró el socavón.

A lo lejos, vieron cómo su patrimonio terminó en el fondo del río.

“Los primeros días estuvimos en un hotel y ahorita, pues ya nos fuimos a casa de mi tía”, agregó María Teresa Melgarejo.

“El resto de los predios tienen que tener conocimiento de las tareas que se están haciendo, para así que estén en prevención. Tenemos aquí personal para que todos estos trabajos se realicen con la seguridad necesaria”, explicó Viridiana Reyes Pintor.

Las familias serán reubicadas y la empresa encargada del revestimiento del río Tula, contratada por la Conagua, hará trabajos de reforzamiento para evitar nuevos daños a las viviendas y la escuela en el lugar.