Acusado de violar a Gisele Pelicot alega que fue drogado por el marido de la víctima

El juicio por las violaciones en serie a Gisele Pelicot en Francia prosigue y ahora un acusado de agredir sexualmente a la mujer de 71 años alega que no recuerda lo que sucedió y que presuntamente fue drogado por el marido de la víctima

Jean T. uno de los 50 acusados, declaró el jueves 3 de octubre que no recuerda lo que sucedió. El sujeto, de 52 años de edad y que laboraba colocando techos en las casas, afirmó que Dominique Pelicot añadió algo a su bebida.

¿Qué dijo el acusado de violar a Gisele Pelicot?

“El señor Pelicot me drogó porque me ofreció algo de beber”, afirmó Jean T. ante el tribunal de Aviñón, en el sur de Francia. Al ser cuestionado sobre por qué no presentó una denuncia, el acusado respondió que “fue un mal encuentro. Te olvidas de todo y se acabó”.

Conmoción en Francia: Gisele Pelicot, víctima del “Monstruo de Mazan” quien destrozó la vida de su familia

Esta declaración contradice la versión de Dominique Pelicot , quien ha reconocido las “fantasías muy egoístas” que lo llevaron a traicionar la confianza de su pareja durante medio siglo, pero ha negado haber drogado a los otros acusados.

Cabe recordar que Dominique Pelicot está siendo juzgado desde el 2 de septiembre de 2024, junto a 50 hombres más, por drogar a escondidas entre 2011 y 2020 a su entonces esposa para violarla junto a decenas de desconocidos.

“Bill” era el pseudónimo de Jean T. en el sitio Coco.fr en el que contactó con el marido de Gisele, es uno de los pocos acusados que acudieron de día al domicilio de los Pelicot en Mazan, en el sur de Francia.

“Nunca me dijo que su mujer estaba dormida, drogada y que yo venía a violarla”, se defendió este jueves, una postura que rechazó rápidamente Dominique : “Lo sabían todos”, reiteró.

¿Qué han dicho otros acusados de violar a Gisele Pelicot?

Otros acusados también han presentado sus propias defensas. Simone M., un exmiembro de las fuerzas de montaña, aseguró que creía que todo era una “fantasía” de los Pelicot. Por su parte, Redouane E. se presentó como una “víctima” de Dominique Pelicot, afirmando que fue coaccionado a participar en los hechos.

En las casi 10 escenas grabadas por el marido ese 21 de septiembre de 2018, Gisele Pelicot parece roncar. En una de ellas, Jean T. levanta el pulgar como muestra de satisfacción, en dirección a la cámara.

Preguntado por si solicitó el consentimiento a Gisele Pelicot, respondió que “en las relaciones libertinas en general, son los hombres quienes hablan”, “la mujer siempre espera”.

Sus declaraciones provocaron una cara de desdén de la víctima que, desde el inicio del juicio, defiende que nunca dio su consentimiento ni a su marido ni a ninguno de los acusados y que desconocía los hechos.

Con información de AFP