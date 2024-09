Gisele Pelicot, mujer quien fue drogada y violada por decenas de hombres reclutados por su marido, testificó ante un tribunal en Francia y aseguró que quienes la agredieron sexualmente son unos degenerados y no hay perdón para ellos.

Cabe recordar que Dominique Pelicot, de 71 años, está acusado de organizar violaciones contra su esposa. El caso desencadenó protestas en todo el país europeo en apoyo a Gisele.

“El perdón no existe”: Gisele Pelicot

“Estos hombres son unos degenerados. Ellos cometieron violación”, declaró Gisele Pelicot ante el tribunal el 18 de septiembre de 2024. Agregó que “hoy el perdón no existe”, en mientras describía cómo su exmarido había tenido amantes sin ocultárselo, y se defendía de algunas de las críticas vertidas contra ella.

“Me he sentido humillada en esta sala. Me han llamado alcohólica, conspiradora del señor Pelicot”, afirmó y agregó que su vida quedó “destrozada” durante 10 años.

Gisele Pelicot insistió en un juicio público para intentar desenmascarar a su exmarido y a los 50 hombres a los que se le acusa de haber invitado a violarla en un pequeño pueblo del sur de Francia.

“Era un reto, pero era un reto tan importante como lo que estaba en juego”, afirmó Stepháne Babonneau, abogado de Gisele, después de la audiencia. Añadió que su cliente confía en la justicia. “Por eso está presente. No tiene nada que ocultar. No se avergüenza de nada”, sentenció.

Sujeto imitó las violaciones a Gisele Pelicot con su propia esposa

El caso de Gisele Pelicot no es el único de abuso sexual, ya que Jean-Pierre Marechal, de 63 años de edad, reconoció ante la policía que colaboró con Dominique Pelicot para violar a su propia pareja, Cilia.

Marechal añadió que imitó los abusos con su esposa, después de conocer a Dominique a través de un portal web que ya fue cerrado.

“Me arrepiento de mis actos. Amo a mi mujer”, dijo Marechal en la sala. “Si no hubiera conocido al señor Pelicot, nunca habría cometido este acto”. No obstante, este hombre no está acusado de violar a Gisele Pelicot.

Con información de Reuters.