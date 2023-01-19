En medio de los informes presentados por el Gobierno de Estados Unidos para culminar el 2022, llamó la atención el publicado por la Oficina Nacional de Inteligencia, desclasificado a comienzos del 2023 y que giró entorno al reporte anual de Fénomenos Aéreos No Identificados (UAP por sus siglas en inglés), en donde informaron el aumento sustancial respecto al avistamiento de ovnis.

Bajo la categoría de "amenaza" para el espacio aéreo estadounidense, la Oficina localizada en el Pentágono catalogó los mútiples encuentros como un suceso peligroso, pues se trata de al menos 510 avistamientos de objetos aéreos no identificados (ovnis) en los últimos dos años, principalmente reportados por elementos de la Fuerza Áerea y de la Armada de EU.

Esta cifra significa una alza en el número de ovnis notificados, pues solo en el último año se triplicó la cantidad de casos respecto al informe anterior, por lo que procedieron a explicar lo que pueden significar estos fenómenos aéreos sobre territorio norteamericano.

EU investiga más de 500 avistamientos de ovnis:

De acuerdo con el informe difundido al público el pasado 12 de enero de 2023, al menos 200 de estos casos tienen que ver con elementos relacionados con drones, globos, basura aérea e incluso aves y productos derivados de fenómenos meteorológicos; sin embargo, el resto carece de una explicación concreta.

Patrick Ryder, general de brigada de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y portavoz del Pentágono, habló sobre el avistamiento de ovnis|REUTERS

Por este motivo, el Director de la Oficina de Inteligencia (DNI por sus siglas en inglés) catalogó como una posible "amenaza" y representante de "peligro" para EU, ya que existe la preocupación de que sea tecnología avanzada por parte de rivales estratégicos e involucró el término de "geopolítica" para tratar la posible amenaza.

"Tomamos en serio los informes de incursiones en nuestro espacio designado, tierra, mar o espacios aéreos y examinamos cada uno", afirmó Patrick Ryder, el portavoz del Pentágono a través de un comunicado, por lo que mantendrán especial atención en este tipo de amenazas relacionadas con ovnis, especialmente por las aeronaves que, aseguraron, tienen condiciones de vuelo y velocidad inusual.