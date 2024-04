Perú quiere registrar en Récord Guinness al hombre más longevo; ¡tiene 124 años!

El gobierno de Perú anunció que planea realizar los trámites necesarios para registrar el Récord Guinness de uno de sus ciudadanos como el hombre más longevo del mundo, ya que alcanzó la edad de 124 años.

Se trata de Marcelino Abad Tolentino, quien acaba de tener su cumpleaños el pasado 5 de abril de 2024. Apenas en el 2019, las autoridades peruanas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social le ayudaron a tramitar su identificación oficial, con el fin de recibir una pensión y ayudas sociales.

¿Cómo fue el cumpleaños de Marcelino Abad?

En su cumpleaños más reciente, el hombre recibió una misa de salud en la casa hogar “Mis abuelos”, donde actualmente vive. Le sirvieron pachamanca, un platillo elaborado con carnes de vaca, pollo, cerdo o cuyo, aderezado con especias y acompañado de papas y yuca.

Además, en su cumpleaños tenía un pastel con su fotografía y velas con su nueva edad: 124 años. El gobierno regional de Huánuco, donde vive el hombre, y el ministerio federal hacen las gestiones para registrarlo ante los Récords Guinness.

Marcelino Abad no padece ninguna enfermedad actualmente y aseguró que su secreto para seguir sano a pesar de su avanzada edad es comer los frutos que le brinda la naturaleza, así como comer carne de carnero y masticar hojas de coca y cal.

Marcelino Abad, un peruano de 121 años, fue vacunado contra la covid-19 en su casa de un pequeño caserío de los Andes donde es conocido con el sobrenombre de "Mashico", según informó el Ministerio de Salud de Perú en un comunicado. pic.twitter.com/bkhrgN2EJ4 — Diario Panorama (@diariopanorama) May 3, 2021

¿Quién es el hombre más longevo del mundo?

Anteriormente, Juan Vicente Pérez, originario de Venezuela, tenía el récord Guinness por ser el hombre más longevo, con 114 años de edad, pero falleció el 2 de abril de 2024.

Actualmente, la marca pertenece a John Alfred Tinniswood, de 111 años de edad y nacido en Inglaterra. Aduce que ha llagado a tantos años de vida por “pura suerte”, declaró a la organización mundial de los Récord Guinness.

El hombre reside en una casa de cuidados en la comunidad de Southport y aún puede valerse por sí mismo, ya que se levanta de la cama y escucha el radio diariamente para estar actualizado de los que sucede en el mundo, y lleva su propia contabilidad. Incluso no come una dieta especial, sino que cada viernes come pescado y papas fritas.