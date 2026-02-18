¡Indignante! Graban a sujeto sacando estrellas de mar en Cancún para convertirlas en adorno

Una pareja de turistas logró captar en video el momento exacto en que un pescador furtivo extraía estrellas de mar vivas en una zona de playa cercana al Hotel Temptation, en Cancún, Quintana Roo.

En las imágenes, que rápidamente se viralizaron en Facebook, se observa al sujeto con las estrellas ya fuera del agua y con un cuchillo para matarlas. Al ser confrontado por quienes grababan, el hombre respondió con total cinismo: aseguró que los animales eran "para adorno" y argumentó que, como "no es temporada de veda", tenía derecho a realizar esas acciones.

Esta justificación ha provocado la furia de usuarios y ambientalistas, quienes sostienen que estos ejemplares suelen terminar secos y barnizados para su venta ilegal en mercados de artesanías o son ofrecidos a turistas extranjeros como souvenirs, ignorando el daño ecológico irreversible que esto causa al arrecife.

¿Cuál es el castigo por sacar estrellas de mar?

Contrario al argumento del sujeto, quien comentó sobre la "veda", la extracción de fauna silvestre sin permisos y el daño a especies protegidas constituye un delito federal en México.

Las estrellas de mar están amparadas bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. De acuerdo con el Artículo 420 del Código Penal Federal, capturar, dañar o extraer ejemplares de especies de flora y fauna silvestres (especialmente en zonas costeras protegidas) se castiga con:



Pena de cárcel: De 1 a 9 años de prisión .

De . Multa económica: Por el equivalente de 300 a 3,000 días de multa (cifras que pueden superar los cientos de miles de pesos).

Además, la sanción se agrava hasta tres años más, si el delito se comete con fines comerciales o dentro de un Área Natural Protegida. Al sacar a una estrella de mar del agua, esta sufre asfixia y estrés severo en cuestión de segundos, lo que ocasiona su muerte casi inmediata, anulando cualquier argumento de "pesca sustentable".