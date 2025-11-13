El mensaje de Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, señalando a Palacio Nacional: “Te quitaron del camino”

En un mensaje cargado de simbolismo y dolor, Grecia Itzel Quiroz García, viuda del asesinado alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, publicó una fotografía que ha desatado conmoción. La imagen muestra a Manzo, conocido como el "líder del sombrero", de espaldas, vistiendo su icónica guayabera y sombrero, mientras señala directamente hacia Palacio Nacional, sede de la Presidencia de México.

El texto que acompaña la imagen es una enigmática y potente declaración: "POR SUPUESTO QUE IBAS A LLEGAR A ESE LUGAR, ESTOY PLENAMENTE CONVENCIDA, POR ESO TE QUITARON DEL CAMINO !!!".

Este mensaje sugiere que las aspiraciones políticas de su esposo fueron el móvil de su asesinato, de acuerdo con Quiroz García, quien se ha encargado de mantener vivo el legado de su esposo tras el cobarde ataque.

Grecia Quiroz: La sucesora de "La Sombreriza"

La publicación de Quiroz cobra una relevancia aún mayor ahora que ha sido designada oficialmente como la presidenta municipal sustituta de Uruapan, convirtiéndose en la primera mujer en gobernar el municipio.

Tras rendir protesta el pasado 5 de noviembre, Grecia Quiroz prometió continuar el legado de su esposo y aseguró que el "movimiento del sombrero" (o "La Sombreriza") no se detendrá y "llegará a gran nivel".

La nueva alcaldesa se perfila así como la heredera política de un movimiento ciudadano que llevó a Manzo al poder por la vía independiente, con un fuerte discurso contra la inseguridad que lo convirtió en una figura conocida como el "Bukele mexicano".

El asesinato de Carlos Manzo: Un crimen con sombras de conspiración

Carlos Manzo fue asesinado a balazos el 1 de noviembre de 2025 en la Plaza Morelos, mientras encabezaba el Festival de las Velas del Día de Muertos frente a su familia y cientos de ciudadanos. Semanas antes, Manzo había solicitado apoyo federal a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario Omar García Harfuch, advirtiendo sobre las amenazas que enfrentaba.

Asesinato de Carlos Manzo desata la crítica internacional: la violencia que México ya no puede ocultar

El caso dio un giro escandaloso cuando se reveló que el presunto sicario, un joven de 17 años, fue ejecutado con un disparo cuando ya se encontraba detenido por los escoltas del alcalde y elementos de la Guardia Nacional.

Este hecho desató la sospecha de una conspiración para silenciar al autor material e impedir que revelara la identidad de los autores intelectuales. Actualmente, 22 elementos de seguridad (ocho escoltas y 14 de la GN) están bajo investigación por este hecho.

Reunión en Palacio Nacional con Grecia Quiroz

Tres días después del atentado, y antes de asumir el cargo, Grecia Quiroz visitó Palacio Nacional —el mismo lugar que su esposo señala en la foto— para sostener una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La reunión se centró en la investigación del homicidio y el respaldo federal a Uruapan.

El mensaje de Quiroz, publicado ahora, sugiere que el objetivo de Carlos Manzo iba más allá de Uruapan y que su asesinato fue una ejecución política para frenar su ascenso.