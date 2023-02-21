Gripe aviar mata a cientos de lobos marinos en áreas protegidas de Perú

La crisis de gripe aviar sigue golpeando a países en Latinoamérica y el mundo, causando la muerte de millones de aves a nivel global, miles de ellas en Perú, país que ahora enfrenta el deceso de al menos 716 lobos marinos por este virus.

"Hemos registrado también desde mitad de enero la muerte inusual de muchos lobos marinos, hasta la fecha tenemos cerca 716 lobos marinos muertos en siete áreas naturales protegidas de la costa", dijo Roberto Gutiérrez, jefe de vigilancia del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Los mamíferos marinos, que pueden llegar a pesar cientos de kilos y medir hasta dos metros, nadan en las frías aguas costeras del Océano Pacífico y el Atlántico, y sus colonias pueden encontrarse en casi todo el litoral peruano.

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La población de lobos marinos sumó el 2020 unos 110 mil en Perú, principalmente en la región costera de Ica y la reserva natural de Paracas, según Oceana, una organización internacional dedicada exclusivamente a proteger los océanos del mundo.

Sin embargo, en las últimas semanas, cuadrillas del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) en Perú, cubiertos con trajes de plástico, guantes y mascarillas, recogieron y enterraron a cientos de lobos marinos de varias playas de la costa central de Perú. En algunas ocasiones, el personal llegó en el momento en que los animales agonizaban.

En noviembre pasado Perú reportó el primer caso de gripe aviar en aves al norte del país, desde entonces han muerto 63 mil más, principalmente pelícanos, según datos ofrecidos por el servicio forestal y fauna y control de áreas protegidas.

A finales de ese mes, declaró una alerta epidemiológica y sanitaria debido a la gripe aviar, la cual no tiene cura, y entre otras cosas recomendó que las aves sacrificadas sean enterradas con un mínimo de dos metros de profundidad.

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Gripe aviar en el mundo

Desde inicios del 2021, la gripe aviar ha asolado a todo el mundo provocando la muerte de más de 200 millones de aves debido a la enfermedad o a los sacrificios en masa, según la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

En Sudamérica, la gripe aviar también brotó y encendió las alarmas en Ecuador, Bolivia y recientemente en Argentina, Paraguay y Chile. En Brasil, el mayor exportador de pollo del mundo, todavía no hay casos confirmados.

En Chile, autoridades sanitarias detectaron la semana pasada el primer caso positivo de gripe aviar en un mamífero marino, en una playa en el norte del país.