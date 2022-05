Griselda Mayela Álvarez, desapareció el 11 de agosto del 2020

La hija de Griselda Mayela Álvarez, desaparecida hace 21 meses, acudió al palacio de gobierno en Monterrey, Nuevo León para solicitar ayuda del gobernador y localizarla, también acusó a la Fiscalía General de Justicia de negligencia y omisión en las investigaciones.

Maya Hernández, de 18 años de edad, pidió una audiencia con el mandatario estatal.

Griselda Mayela desapareció el 11 de agosto del 2020 en la Colonia del Lago, en San Nicolás, cuando iba a su trabajo como secretaria técnica de la maestría del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, en Monterrey.

La joven denunció que la Fiscalía que dirige Gustavo Adolfo Guerrero, no ha querido actuar.

“La Fiscalía nos ha fallado. Si la Fiscalía sabe quién es la última persona con la que mi mamá estuvo el martes 11 de agosto del año 2020, ¿por qué no han entrevistado a esa persona? ¿por qué no la entrevistan si no está desaparecida, exigimos que esa persona sea localizada por la autoridad para rendir una entrevista. Esa es una información que no se puede brindar a los medios, es confidencial, pero existe una última persona con la que estuvo mi mamá el día de su desaparición,” declaró Maya Hernández, hija de Griselda Mayela de 42 años.

Ella relató su martirio, ya que desde septiembre del 2021 la Fiscalía no ha querido recibir a la familia.

“La Fiscalía nos está dando largas, he llamado incontables veces al fiscal a cargo de la investigación para solicitar copias de la carpeta, no me las ha querido dar porque las estaría digitalizando, ¿a poco tarda meses digitalizar una carpeta? Pero ¿por qué no me puede informar de las acciones de investigación? Nosotros creemos que no da copias porque no tiene nada que informar, porque no ha realizado ninguna acción para buscar a mi madre,” expresó ante los medios de comunicación Maya Hernández, hija de Griselda.

Ésta hija está desesperada, igual que su abuelita materna, María Eugenia Rodríguez.

“Así como al padre de Debanhi la Fiscalía me falló, por eso pedimos al señor gobernador, a Samuel Garcia, que nos reciba para que se investigue la desaparición de mi madre,” dijo consternada Maya Hernández.

En su lucha ella cuenta con el acompañamiento de la asociación alternativas pacíficas y de los colegas de su mamá.