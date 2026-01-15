¡Impactantes imágenes! VIDEO: grúa cae sobre autos en plena vía en Tailandia; hay víctimas

Imágenes que circulan en redes sociales muestra el momento exacto en que una grúa de construcción se colapsa y cae sobre una vía en Tailandia, provocando un fatal accidente que dejó al menos dos personas muertas y cinco más heridas, de acuerdo con autoridades locales.

Este hecho ocurrió en la provincia central de Samut Sakhon, justo en una zona clave para la movilidad entre Bangkok y el sur de la nación asiática.

Las imágenes, que rápidamente se volvieron virales, muestran el caos en la Rama II Road, una de las principales vías del país, justo cuando fragmentos de la grúa se desploman sobre vehículos que circulaban debajo, sin dar tiempo a los conductores de reaccionar.

🛑 Two people die and five others injure after construction crane parts fall onto roadway in Samut Sakhon province, Thailand, authorities say



→ The incident occurred on Rama II Road, linking Bangkok to southern Thailand, when crane components struck passing vehicles… pic.twitter.com/TdvPlaFh5l — Anadolu English (@anadoluagency) January 15, 2026

¿Dónde y cómo ocurrió el accidente de la grúa?

Según información confirmada por el Bangkok Post, esta tragedia ocurrió poco después de las 9:00 de la mañana (hora local). La grúa colapsada formaba parte de un proyecto de construcción de un puente elevado para una autopista, cuando varias secciones cedieron repentinamente y cayeron directamente sobre la carretera.

El teniente coronel Pirote Pinthip, inspector de tránsito de la policía de Muang Samut Sakhon, informó que dos personas murieron en el lugar, mientras que cinco más resultaron lesionadas y fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica.

A construction crane collapsed on Rama II Road in Samut Sakhon, Thailand 🇹🇭 (15.01.2026) pic.twitter.com/5HF0FJvkip — Disaster News (@Top_Disaster) January 15, 2026

Las autoridades detallaron que al menos dos vehículos fueron alcanzados por los restos de la grúa. Equipos de emergencia y rescate acudieron de inmediato al sitio para auxiliar a las víctimas, retirar los escombros y evaluar posibles riesgos adicionales en la estructura.

Como medida preventiva, varios carriles fueron cerrados en ambos sentidos, lo que provocó importantes afectaciones al tránsito en una de las rutas más transitadas del país.

Un accidente que ocurre en medio de una semana trágica en Tailandia

Este hecho se produce apenas un día después de otro grave accidente en Tailandia, cuando una grúa colapsó sobre un tren de pasajeros en la provincia de Nakhon Ratchasima, al noreste del país, dejando al menos 32 personas muertas y 64 heridas, según medios locales. Cabe decir que estos casos han encendido las alarmas sobre la seguridad en obras de infraestructura en Tailandia.

Las autoridades ya iniciaron investigaciones para determinar las causas del colapso y deslindar responsabilidades; ¿deberían reforzarse los controles de seguridad en grandes obras para evitar tragedias como esta?