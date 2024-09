Grupo Elektra responde a cuestionamientos de AMLO en la mañanera sobre asuntos fiscales

Para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), los recursos que interpuso grupo Elektra por asuntos fiscales no tenían por qué ser recibidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al menos así lo entiende y lo explica el mandatario.

“Ya no le compete a la Corte, porque no es un problema de constitucionalidad, la Corte en sentido estricto no debió darle entrada al recurso, lo hicieron y lo asignaron indebidamente, ilegalmente a un ministro, una ministra, pero lo que procede, es decir: no tenemos competencia, es cosa juzgada”, dijo.

Grupo Elektra responde a acusaciones

Ante estas imprecisiones, grupo Elektra emitió un comunicado en el que aclara lo siguiente:

Los recursos de revisión interpuestos por Elektra fueron aceptados por la suprema corte ante la evidente inconstitucionalidad de las sentencias dictadas por tribunales colegiados.

fueron aceptados por la suprema corte ante la evidente inconstitucionalidad de las sentencias dictadas por tribunales colegiados. La Suprema Corte admitió ambos recursos por su trascendencia, ya que podrían representar un antecedente importante para casos similares.

admitió ambos recursos por su trascendencia, ya que podrían representar un antecedente importante para casos similares. La justicia está obligada a analizar los casos de manera imparcial incluyendo el posicionamiento y voto particular del magistrado Fernando Silva, quien exhibio el abuso de la autoridad tributaria que incurrió en un doble cobro de impuestos.

La corte y su imparcialidad están bajo ataque sistemático, esto porque el Presidente ha presionado a los ministros de la Suprema Corte al exponer, sobre este tema, falsedades e imprecisiones.

El SAT sigue demostrando sus prejuicios, hostilidad política y oscuras intenciones frente a los temas vinculados con grupo Salinas, poco les importa la Ley, dice grupo Elektra, ya que solo buscan el redito político y económico con sus cobros dobles e ilegales.

Grupo Elektra confió en que le asiste la razón ética y jurídica e hizo votos porque la resolución judicial se realice conforme a los principios de autonomía e independencia, propios de un estado de derecho; ambos recursos se resolverán en la primera semana de octubre mientras AMLO asegura “no se va a enterar”.

“Quien sabe cómo vaya a terminar, yo para entonces, pues ya voy a estar en palenque y pues ni me voy a enterar”