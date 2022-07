El bautizo de una familia fue interrumpido por una balacera

La fiesta del bautizo de un integrante de la familia terminó en tragedia. El lugar, la Calle Costas del Mar Caspio en la Colonia Santa María de Cementos en el municipio de León, en el estado de Guanajuato. Hasta este lugar, llegaron sujetos armados y sin mediar palabra dispararon en contra de los asistentes.

“Todos los disparos se ven ahí, en el plástico, en la esponja, porque ahí había un tiradero de casquillos cuando llegaron al peritaje,” declaró José Pérez, vecino de la zona.

La Secretaria de Seguridad Municipal en un comunicado confirmó 8 personas lesionadas entre ellas niños, uno de ellos se encuentra grave. En el lugar perdieron la vida 4 hombres y 2 mujeres.

“Fue cuando corrieron para dentro y hasta adentro se han de haber metido porque ahí quedaron los cuerpos de mis sobrinos y el de mi hermano, en el pasillito, como que iban corriendo para allá y ahí los agarraron, llevaba la niña mi sobrino ¿y a la niña? a la niña no le hicieron nada,” finalizó la entrevista para las cámaras de Fuerza Informativa Azteca José Pérez, vecino de la zona.

Los occisos identificados como José Salomé, de 65 años; José Antonio de 25; Juan José, de 17 años; Cynthia, de 20; Mayra Guadalupe, de 44 años y Hugo, de 34, informaron también que no hubo detenidos por la masacre y que la Fiscalía del Estado de Guanajuato realiza las investigaciones para dar con los responsables.

Vinculan a proceso a presunto homicida de Karlita en Chiapas

Fue detenido y vinculado a proceso Hugo Alberto “N” presunto homicida de la pequeña Karlita, esta niña de apenas ocho años que falleció por una bala perdida en el centro de Ocozocoautla, en Chiapas.

A Hugo Alberto “N” se le acusa de ser uno de los asaltantes que intentaban robar un negocio, el pasado 28 de febrero, cuando el dueño se defendió con un arma, inicio la balacera.

Una de las balas le quitó la vida a Karlita, este sujeto permanecerá en prisión preventiva, pero aún hay tres cómplices más que no han sido detenidos.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que se registró una balacera el 28 de febrero, en calles de Ocozocoautla, Chiapas, todo inició luego de que cuatro sujetos entraran a robar un establecimiento, sin embargo no contaban con que el dueño del lugar se defendiera con un arma de fuego, durante el intercambio de balas quedaron atrapadas Ofelia y su hija Karlita quienes habían salido a un mandado.

En el video se ve como la pequeña Karlita de 8 años y su madre tratan de ponerse a salvo mientras el dueño del lugar enfrenta a los delincuentes, lamentablemente la menor resultó herida de bala, fue trasladada a un hospital donde horas más tarde perdió la vida.

”Mi niña la más grande me decía mamita yo no me puedo parar, me voy a morir, no hijita párate mi amor ya pasó no tengas miedo, no mamita no puedo, en eso mi hijita la acosté en el piso y buscaba la manera de qué tenía hasta que le alzé el brasito y tenía una bala acá”, narró en su momento Ofelia Cruz, Madre de Karlita.

Durante 2021, se cometieron al menos 2 mil 37 homicidios en contra de menores de entre 0 a 17 años en México, de acuerdo con a la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).