Guardería de León entrega a bebé con mordidas en el rostro

Fueron diez mordidas y varios rasguños los que el bebé Santiago, de diez meses, recibió al estar bajo los cuidados de personal de la guardería o estancia infantil Maravillas, en León, Guanajuato.

Lo anterior es parte de la denuncia pública de Elizabeth, madre del pequeño quien dejaba a su bebé en la estancia infantil para ir a trabajar.

¿Qué harías si recoges a tu bebé de la guardería con al menos 10 mordeduras en la cara?

Estando en sus labores, dijo que recibió una llamada del personal de la guardería para que identificara a su hijo y le colgaron de forma abrupta sin explicación del motivo de la llamada.

Al verlo, Elizabeth describe las lesiones de su bebé de la siguiente forma:

“La verdad traía su rostro muy lesionado... entonces yo nada más le vi del lado derecho al niño... sus lesiones que tenían algunos rasguños..... del lado izquierdo ya traía su cara muy más lesionada...me dice ‘es que son chupetoncitos, son mordeduras no tan dolorosas... es algo leve’”, recuerda.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) Bajío buscó a los encargados de la estancia infantil ubicada en la colonia Maravillas para conocer su versión de los hechos, pero se negaron a dar una entrevista.

Sin embargo, la persona que abrió la puerta respondió: “es un reporte que se está falseando y no están tomando todas las cosas o las cosas como es... nada más está diciendo lo que no es... Entonces sí les agradezco permítanme un momento...”, dijo una mujer que no volvió a salir.

Madre de bebé denuncia a guardería

Con el folio 60330 se abrió la carpeta 32581 ante la Fiscalía de Guanajuato con lo que Elizabeth busca que se hagan responsables de los daños físicos provocados a su bebé.

La guardería se ubica en el número 106 de la calle Francisco Padilla Elizabeth es la ciudadana que interpuso en el Ministerio Público una denuncia contra quien resulte responsable por las lesiones a su bebé.

De igual manera, la mujer que trabaja como pespuntadora en una fábrica de calzado, dijo que la negligencia prevalece en la guardería donde dejaba a su bebé por la mañana, pues en días anteriores llegaba sin cambio de ropa.

De acuerdo con la versión que la guardería dio a la madre del bebé, una compañerita habría sido la responsable de las mordidas en el rostro del pequeño Santiago.