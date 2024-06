VIDEO: ¡Tremenda golpiza! Así agredieron a un guardia de seguridad en Monterrey

Recientemente, se hizo viral un vídeo donde se muestra cómo un guardia de seguridad fue golpeado brutalmente el pasado 15 de junio, en una caseta de Monterrey, Nuevo León.

Los hechos ocurrieron en un fraccionamiento de la colonia Cumbres San Agustín; en el video se puede observar cómo un hombre se baja de una camioneta y entra a la caseta para agredir al guardia. Con una mano lo sujeta de la espalda y con la otra arremete a puños contra el trabajador.

Posteriormente, entra el acompañante del conductor, pero no hace nada para defender a la víctima. Después ambos salen de la caseta y entran al vehículo. Aparentemente, todo se debió a que el guardia no quiso darle acceso a la novia del joven, ya que la chica no estaba registrada como visitante.

Hasta el momento se desconoce la situación médica del guardia de seguridad. De igual forma, no se tiene información de si la víctima interpuso una denuncia en contra del agresor.

#NuevoLeón | ¡Otra golpiza en caseta de vigilancia!



Un guardia de #seguridad fue agredido por un hombre que lo golpeó porque no dejó pasar a la novia de su hijo a la residencia privada. Se desconoce si puso una #denuncia.@ArgeliaCastel nos cuenta en Hechos #PrimeraLínea. pic.twitter.com/srIHxO12WG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 27, 2024

En Puebla, un guardia de seguridad también resultó agredido

En redes sociales también se difundió un video donde se muestra una agresión más contra un guardia de seguridad, pero esta vez en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla.

En las imágenes se puede observar cómo el 24 de junio, un enfermero de la clínica, identificado como Alfonso N., golpea al guardia de seguridad en repetidas ocasiones, mientras el oficial intenta cubrirse.

#IMPORTANTE | En redes sociales se viralizó un video en el que un enfermero agrede a un guardia de seguridad del Hospital de Especialidades del IMSS en #Puebla. Los hechos ocurrieron el pasado 24 de junio.



Al respecto, @Tu_IMSS informó que realiza una investigación de los hechos… pic.twitter.com/wzE5W61gcu — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 27, 2024



Las primeras versiones indican que el guardia sorprendió al enfermero ingiriendo bebidas alcohólicas dentro del lugar, por lo que de inmediato le llamó la atención. La respuesta que recibió a cambio fue una brutal agresión en la cara.

Al respecto, el IMSS emitió un comunicado en el que informa que ya se encuentra investigando lo sucedido y que tomará las medidas correspondientes. La dependencia también lamentó los hechos y aseguró que “no tolerará ningún tipo de violencia en sus instalaciones”.