VIDEO: guardia amenaza con escopeta a vecino de colonia en Guatemala

Un vecino de la colonia residencial de villa nueva en Guatemala, se enfrascó en una discusión con un guardia de seguridad privada debido a que este le impidió el paso y hasta lo amenazó con su escopeta.

Frente al ingreso de una colonia residencial ubicada en la zona 5 de Villa Nueva, se registró una discusión entre un vecino de ese lugar con el guardia de seguridad, quien cuida la entrada principal, ya que aparentemente el residente perdió su tarjetón de acceso, por lo que el responsable de la vigilancia, no quería dejarlo pasar.

Ante la insistencia y negativa por parte del guardia, ya que le exige a la persona que lo deje de grabar. El hombre se asusta ante lo que ocurre y le solicita que se tranquilice debido a que hasta lo amenazó con la escopeta.

El guardia de seguridad privada que cuida el acceso principal, no le permitió la entrada hacia su casa porque el vecino no traía su tarjetón de acceso. La persona que intentaba ingresar hacia la residencial en donde vive, sufrió de intimidaciones y hasta de amenazas con una escopeta de parte del guardia que le impedía el paso.

En el calor de la discusión y aunque el policía se da cuenta que lo están grabando, abre el portón y comienza a gritarle y a amenazarlo con su escopeta. Ocurrió en el residencial Planes del Frutal, zona 5 de Villa Nueva, en Guatemala. El problema se debió a que el residente no traía su tarjetón de acceso.

Guardia de seguridad privada amenaza a un habitante de Planes del Frutal



Un guardia de seguridad privada amenazó con escopeta a un residente del residencial Planes del Frutal, zona 6 de Villa Nueva. El problema ocurrió por la falta de un marbete que el habitante no ha adquirido. pic.twitter.com/hwOrbf2fnO — Impacto Noticias GT (@ImpactoNoticiGT) September 22, 2022

Guardia amenaza con escopeta a vecino en Guatemala

Personal de la Dirección de servicios de seguridad privada realizan una investigación respecto de lo ocurrido en Residenciales Planes del Frutal, en la zona 5 de Villa Nueva en Guatemala.

El momento en que el guardia de seguridad privada amenazó con una escopeta al residente de un condominio en la zona 5 de Villa Nueva, se hizo viral en las redes sociales.

Finalmente, otro guardia de seguridad privada interviene para evitar que la discusión terminara en una tragedia.