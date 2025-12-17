Electrocutan y golpean a periodista en Tijuana por cubrir un crimen en Plaza Sendero

Una tremenda agresión sufrió un fotoperiodista en Tijuana, Baja California, mientras cumplía con su labor informativa. El comunicador fue atacado brutalmente por guardias de seguridad privada de una plaza comercial cuando intentaba dar cobertura a un hecho violento. Tras ser sometido, incluso fue electrocutado y golpeado por los uniformados.

La víctima, identificada como Jesús Aguilar, colaborador de medios locales, fue interceptada por un grupo de entre cinco y seis elementos de la empresa de seguridad ASPC en el estacionamiento de Plaza Sendero.

Bajo el argumento de impedir que documentara la escena del crimen frente a una tienda departamental, los guardias actuaron con uso excesivo de fuerza. Tiraron al periodista al pavimento, lo esposaron y, mientras estaba inmovilizado, uno de ellos le aplicó descargas eléctricas con un dispositivo tipo taser.

Afortunadamente, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal lograron intervenir oportunamente. Los oficiales rescataron al comunicador y detuvieron al guardia señalado como el responsable de haberlo electrocutado.

El contexto: Cubría una doble ejecución

La agresión ocurrió este martes 16 de diciembre de 2025, momentos después de que se registrara un doble homicidio en dicho centro comercial. Aguilar se encontraba documentando el hallazgo de los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer, quienes fueron ejecutados a balazos en el estacionamiento, uno de ellos junto a una camioneta con placas de California.

Derechos Humanos exige justiciaTras los hechos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) exigió a la Fiscalía investigar tanto el homicidio como el abuso contra el periodista, recordando que la labor informativa está protegida por la ley y es fundamental para la democracia.