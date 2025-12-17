VIDEO: Madre e hija roban paletas en heladería del centro de Pachuca

¡Se roban las paletas! Un video captado por cámaras de seguridad, muestra el momento en que una madre y su hija aprovechan una distracción de la empleada para robar paletas de una heladería ubicada en el centro de Pachuca , cerca de la iglesia de La Asunción.

El hecho, que rápidamente se difundió en redes sociales , ha generado indignación entre comerciantes de la zona, quienes señalan un aumento en este tipo de incidentes.

Madre e hija se roban las paletas de una heladería

El hecho ocurrió a plena vista de otros clientes y quedó registrado en un video que posteriormente se difundió en redes sociales, donde se menciona en los comentarios que: “Es evidente que la sociedad está degradada, podrida”.

En las imágenes se observa a una trabajadora del establecimiento despachando helados a una mujer y a su hija, quienes aparentemente esperaban su turno para ser atendidas.

Mientras la empleada se concentraba en preparar el pedido, la hija de la señora, aprovechó un descuido para acercarse al refrigerador de paletas. Con cuidado y utilizando el codo, logró abrir lentamente el congelador sin llamar la atención.

Una vez abierto, la hija comenzó a sacar las paletas una por una. En total, extrajo cuatro helados del congelador, los cuales fue pasando discretamente por debajo del mostrador a su madre.

La mujer recibió los productos y los guardó, sin que la trabajadora del local se percatara de lo ocurrido en ese momento.

Tras difundirse el video, comerciantes del centro de Pachuca expresaron su inconformidad y preocupación, ya que aseguran que este tipo de robos, aunque parezcan menores, afectan directamente sus ingresos y la operación de pequeños negocios.

