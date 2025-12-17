Múltiple choque en Aguascalientes termina en tragedia: Chofer de tráiler muere tras incendio por carambola

Un fatal choque múltiple en Aguascalientes desató caos vial, bloqueos y el cierre total de carreteras claves desde las primeras horas de hoy miércoles 17 de diciembre. El accidente ocurrió en el Libramiento Sur, donde tres tráileres se vieron involucrados en una carambola que terminó en incendio, dejando como saldo la muerte de un chofer de tráiler, quien quedó atrapado dentro de la unidad envuelta en llamas.

La magnitud del siniestro obligó a una movilización de emergencia y paralizó por completo la circulación en ambos sentidos.

Accidente entre tráiler colapsa Libramiento Sur de Aguascalientes

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el choque se registró antes de las 06:00 horas, en el tramo que conecta la carretera 42 con la carretera 45 Sur, una de las carreteras más transitadas de Aguascalientes.

Tras el impacto inicial entre los tráileres, al menos una de las unidades se incendió de forma inmediata, generando una densa columna de humo visible a varios kilómetros y provocando bloqueos totales en la zona.

El choque en Aguascalientes involucró directamente a tres tráileres, dos de los cuales resultaron con daños severos tras el impacto. El fuego consumió por completo uno de los vehículos de carga pesada, impidiendo que el conductor pudiera salir a tiempo.

Minutos después, cuerpos de bomberos confirmaron el fallecimiento del operador del tráiler, quien fue localizado calcinado en el interior de la cabina.

BRUTAL CHOQUE DE 3 TRAILERS EN LIBRAMIENTO SUR AGUASCALIENTES#Ags https://t.co/VNuxFI8YX0 pic.twitter.com/gNEuwh17ri — Alberto Viveros Noticias (@AViverosNoticia) December 17, 2025

Además del fallecido, servicios de emergencia atendieron a personas lesionadas en el sitio, quienes fueron trasladadas a hospitales cercanos bajo resguardo médico.

Elementos de seguridad estatal y federal acordonaron el área para permitir las labores de auxilio, control del incendio y evaluación de riesgos adicionales derivados del choque entre los tráileres.

Bloqueos y cierre total de carreteras tras el choque en Aguascalientes

Como consecuencia directa del accidente, las autoridades ordenaron el cierre total del Libramiento Sur, así como restricciones en la carretera 45 Sur y en la salida hacia Calvillo.

Estos bloqueos provocaron largas filas de vehículos de carga y automóviles particulares, extendiéndose por varios kilómetros y generando afectaciones severas en la movilidad regional.

#TómePrecauciones en #Aguascalientes se continua cierre total de circulación por #VehículoIncendiado cerca del km 004+500, de la carretera Libramiento Sur de Aguascalientes. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/Z8ILpTnIYc — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) December 17, 2025

El choque y el incendio del tráiler mantuvieron colapsadas varias carreteras estratégicas de Aguascalientes, especialmente durante las horas pico de la mañana.

Conductores que intentaban ingresar o salir de la ciudad quedaron varados, mientras personal de tránsito implementó desvíos de emergencia para reducir el impacto vial.

Maniobras continúan; vialidad seguirá cerrada por tiempo indefinido

Las labores para retirar los tráiler siniestrados continúan y podrían prolongarse durante varias horas, debido al nivel de daño estructural y al riesgo que representa la carga transportada. Autoridades confirmaron que la circulación no será reabierta hasta que se garantice la seguridad total de la zona.

Ante este escenario, se recomienda evitar el Libramiento Sur y las carreteras afectadas, además de utilizar rutas alternas mientras persistan los bloqueos derivados del choque en Aguascalientes.